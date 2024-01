Incentivi Jeep 2024 da Avenger a Renegade: porte aperte il 13 e il 14 gennaio

Se state cercando l’occasione adatta per conoscere dal vivo la gamma Jeep 2024, sabato 13 e domenica 14 gennaio è previsto uno speciale Porte Aperte per sfruttare gli incentivi del marchio.

Gli showroom Jeep aprono dunque le loro porte nel weekend del 13-14 gennaio, l’occasione perfetta per conoscere dal vivo la gamma SUV 4xe Plug-in Hybrid e soprattutto Avenger, vettura che sta facendo registrare ottime vendite dal lancio avvenuto solo pochi mesi fa (Jeep Avenger vende più della Toyota Yaris Cross a novembre 2023). Il 2024 di Jeep è del resto iniziato con nuovi incentivi e offerte: un esempio è Jeep Renegade che può essere portata a casa con una rata da 199 euro al mese grazie a un finanziamento Stellantis Financial Services nelle versioni benzina, e-Hybrid (ibrida) o 4xe (Plug-in Hybrid), trovate più dettagli in basso*.

Anche se i riflettori sono puntati soprattutto su Compass 4xe e Renegade 4xe, la gamma Jeep è comunque più ampia e include anche Wrangler, vera e propria icona del marchio, e Grand Cherokee 4xe, versione Plug-in Hybrid del SUV arrivato ormai alla sua quinta generazione (ufficiale il nuovo Jeep Grand Cherokee 4xe Plug-in Hybrid). Avenger, invece, è disponibile sia a benzina che in variante 100% elettrica.

*Iniziativa valida fino al 31.01.2024 su un lotto limitato di vetture in pronta consegna, in caso di permuta. Jeep® Renegade 1.0 T3 120cv MT Longitude, Prezzo di Listino € 26.300 (IPT e contributo PFU escl.). Prezzo Promo € 20.700. Es. di finanziamento Stellantis Financial Services Italia S.p.a.:. Anticipo 3.166 € - Importo Totale del Credito 17.824,4 €. L'offerta include i servizi facoltativi: Identicar 12 mesi da 265 €, Tyre Insurance 25,74 €. Importo Totale Dovuto 21.564,95 € composto da: Importo Totale del Credito, spese di istruttoria 395 €, Interessi 3.174, €, spese di incasso mensili 3,5 €, imposta sostitutiva sul contratto da addebitare sulla prima rata di 45,55 €. Tale importo è da restituirsi in n° 36 rate come segue: n° 35 rate da 199 € e una Rata Finale Residua (pari al Valore Garantito Futuro) 14.554,4 € incluse spese di incasso mensili di 3,5 €. Spese invio rendiconto periodico cartaceo: 0 € /anno. TAN (fisso) 6,45%, TAEG 7,98%. Solo in caso di restituzione e/o sostituzione del veicolo alla scadenza contrattualmente prevista, verrà addebitato un costo pari a 0,1 €/ km ove il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 30.000 km. Offerta valida solo su clientela privata solo per contratti stipulati fino al 31 Gennaio 2024, non cumulabile con altre iniziative in corso. Offerta Stellantis Financial Services Italia S.p.A. soggetta ad approvazione. Documentazione precontrattuale bancaria/assicurativa in concessionaria e sul sito www.stellantis-financial-services.it (Sez. Trasparenza).