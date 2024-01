Senza incentivi la Fiat è a rischio? In Italia si vendono pochi EV ed è un problema

Fra gli italiani e le auto elettriche il classico “colpo di fulmine” non è ancora scattato. Gli EV vendono (molto) meno delle auto a GPL e questo potrebbe mettere in seri guai la Fiat, storico brand “di bandiera”. A dirlo, tra le righe, è stato Carlos Tavares, CEO del Gruppo Stellantis, ad Automotive News Europe.

Nel nostro Paese le auto elettriche non superano, come market share, il 4% totale; siamo una delle nazioni europee con meno EV in circolazione e i motivi di questa debacle sono palesi. Il più importante, assieme alle infrastrutture di ricarica considerate ancora non sufficienti a uno switch di massa, riguarda i prezzi: le auto elettriche costano più di quelle a benzina e diesel e senza adeguati incentivi il settore non riuscirà mai a decollare per bene. Lo sa anche Carlos Tavares, che chiede infatti all’Italia un impegno maggiore su questo fronte (Tavares: “Ok agli incentivi italiani ma siamo in ritardo”).

Allo stato attuale, la piattaforma dedicata agli incentivi auto e moto ha riaperto il 23 gennaio 2024, il pubblico però sta acquistando poco o nulla perché è in attesa delle novità annunciate dal Governo - e non ancora realizzate. Le quote dovrebbero infatti aumentare, arrivando addirittura a 13.750 euro nel migliore dei casi, motivo per cui chi ha intenzione di acquistare una nuova auto sta temporeggiando. Come ricordato anche da Tavares, siamo in clamoroso ritardo: gli incentivi auto non saranno aggiornati almeno fino a marzo 2024 e questo è ovviamente un danno per l’intera industria.

Sotto i riflettori anche le cifre impiegate dal Governo Meloni: poco meno di 1 miliardo di euro per rinnovare il parco auto italiano, uno fra i più anziani d’Europa. “Per gli incentivi l’Italia sta spendendo meno soldi rispetto ad altre grandi nazioni europee” ha detto Tavares. Il CEO ha ragione, vi basti pensare che la Germania ha speso in totale 9,5 miliardi di euro dal 2016 a oggi per portare sulle strade 2,1 milioni di nuove auto elettriche. “Cosa comporta tutto questo?” ha continuato Tavares, “Che la manifattura italiana sta perdendo un’occasione. Potremmo produrre tantissimi modelli elettrici ma dobbiamo frenare. Abbiamo già perso 9 mesi di produzione aggiuntiva a Mirafiori”, l’impianto che a Torino produce la 500 elettrica. “Stellantis sta chiedendo sostegno per la vendita di EV da 9 mesi al Governo italiano”. Il risultato, nel frattempo, è una nuova cassa integrazione per gli operai di Mirafiori.

Fiat potrebbe dunque pagare un prezzo altissimo per queste “distrazioni” del Governo: già lo scorso anno sono state prodotte soltanto 77.000 500e, mentre i piani prevedevano almeno 90.000 unità. Il tutto mentre il nostro parco auto continua a invecchiare, come sottolineano anche all’estero: sulle nostre strade circolano più di 11 milioni di auto Euro 3, con standard sulle emissioni decisi nel 2001. In Francia invece, per citare un esempio positivo, è arrivato il Leasing Sociale che porterà sulle strade 25.000 (e si spera anche di più) nuove auto elettriche proposte a prezzo calmierato (un nuovo EV a 40 euro al mese con il Leasing Sociale). Sia chiaro, il mercato auto italiano dà anche segni di ripresa, nel 2023 la crescita è stata del 19%; il vero problema è che non si vendono abbastanza elettriche (3,9% del totale), vetture su cui l’industria ha giocato una sorta di all-in da qui al 2035. Una scelta che potrebbe mietere qualche vittima eccellente...