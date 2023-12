Niente incentivi per EV prodotti in Cina, Tesla Model 3 compresa: succede in Francia

Appena qualche mese fa l’UE si è tolta un sassolino dalla scarpa: ha proclamato guerra ai produttori cinesi di auto elettriche, intenta a vederci chiaro su prezzi concorrenziali e incentivi locali. Ora la Francia dà un altro strattone dicendo “No” alle BEV Made in China.

I nuovi incentivi auto appena approvati nel Paese prevedono sconti fino a 7.000 euro solo su auto che non siano state prodotte in Cina. Attenzione, non marchi cinesi che esportano ma in Europa ma proprio modelli fabbricati su suolo cinese, significa che neppure la Tesla Model 3 o la Dacia Spring sono compatibili con l’incentivo.

Ad annunciare i nuovi incentivi è stato il presidente Emmanuel Macron, che ha anche confermato il nuovo Leasing Sociale che permette di avere un’elettrica prodotta in Europa a soli 100 euro al mese (il Leasing Sociale è l’unico modo per diffondere le elettriche?). Prima di questo nuovo provvedimento il Governo francese metteva sul piatto 5.000 euro di incentivo (7.000 per le famiglie meno facoltose) per qualsiasi elettrica venduta in Francia. Poiché un terzo dei vecchi incentivi è andato ad automobili di fabbricazione cinese, il Governo ha detto basta e ha deciso di salvaguardare la produzione europea - quella che al momento sta facendo più fatica, pensiamo ai recenti licenziamenti Volkswagen.

Come sottolineato dal magazine Les Echos, ora la Dacia Spring prodotta in Cina (un’elettrica su 10 venduta in Francia è una Spring) passerà dai 15.800 euro con incentivo ai 20.800 euro di listino. La lista di EV che escono dal bonus è parecchio lunga, pensiamo alla nuova MG4 di MG, alle Tesla Model 3 e Model Y prodotte a Shanghai (nessun problema invece per le Tesla Model Y provenienti da Berlino), e ancora le nuove Atto 3 e Dolphin di BYD, persino i nuovi modelli Smart e quelli Volvo avranno problemi poiché prodotti da Geely in Cina. Salvi invece alcuni modelli Hyundai e Kia, la Niro EV e la KONA EV infatti sono prodotti in Corea del Sud e Repubblica Cieca. Secondo i calcoli fatti dalla Reuters, i nuovi incentivi tagliano fuori il 35% del mercato elettrico francese, salvi invece circa 24 modelli prodotti da Stellantis e 5 di Renault.