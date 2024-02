Incentivi elettriche, stop dal 2025? Urso: 'Se andranno a vetture vendute all'estero...'

Gli incentivi per le auto elettriche tornano a far discutere. Molta confusione e tanti dubbi, e ci pensa il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso a fare un po' di chiarezza. Durante un Question Time alla camera, infatti, il ministro ha risposto ad alcune domande sul tema, guardando anche all'anno prossimo.

Dopo le grandi polemiche dei giorni scorsi, tra il Governo e Stellantis riguardanti proprio la questione degli eco-incentivi (Giorgia Meloni su Stellantis: 'Bizzarro, incentivi non vanno a un'azienda sola'), il ministro Urso ha dichiarato che "il Piano di incentivi presentato al sistema dell'automotive prevede uno stanziamento di 950 milioni con tre obiettivi". In questo modo il politico di Fratelli d'Italia ha cercato di sintetizzare i propositi del Governo, ovvero "sostenibilità ambientale svecchiando il parco auto italiano; sostenibilità sociale attraverso il sostegno ai redditi più bassi; sostenibilità produttiva con il rilancio della produzione di auto e veicoli commerciali in Italia, per invertire il trend negativo degli ultimi anni".

L'obiettivo di tornare a produrre un milione di auto in Italia è uno dei pallini di Giorgia Meloni (Giorgia Meloni, sms a Stellantis: 'Vogliamo produrre 1 milione di auto in Italia); a tal proposito Adolfo Urso ha detto: "L'Italia è l'unico Paese produttore di auto in cui si registra un gap molto ampio tra auto prodotte e immatricolate. Un divario - ha sottolineato - che dobbiamo assolutamente ridurre". Inoltre, il ministro ha anche promesso che "monitoreremo (con il Governo, ndr) con attenzione che le risorse siano riconducibili a modelli e vetture prodotti in stabilimenti italiani. In passato quasi l'80% degli incentivi, risorse pubbliche, sono andati ad acquistare modelli prodotti all'estero, importati e immatricolati in Italia".

Un'altra questione molto cara al premier Giorgia Meloni, che aveva dichiarato che un'auto potrà definirsi Made in Italy solamente se prodotta in modo effettivo in Italia. Ricordiamo i vari stabilimenti Stellantis (e Fiat) fuori dai confini, dalla Polonia alla Serbia, arrivando anche al Marocco (Dove vengono costruite le nuove Fiat? Topolino in Marocco, 600 in Polonia, e la Panda...). "Se questo dovesse accadere anche quest'anno - ha concluso il ministro - l'anno prossimo destineremo tutte le risorse del fondo automotive a incrementare e incentivare la produzione e non più i consumi".