Senza incentivi le elettriche non si vendono? In Germania -58% a dicembre ma c'è un 'ma'

Senza incentivi le auto elettriche non si vendono: è un mantra che si sente spesso in giro, i dati provenienti da diversi Paesi europei però sembrano confermarlo. Diamo ad esempio un’occhiata alla Germania, dove le elettriche Plug-in (PHEV+BEV) sono crollate del 58% a dicembre 2023.

Perché dicembre è stato un mese chiave per il mercato auto tedesco? Perché è arrivato uno stop immediato agli incentivi elettrici. Guardando al mercato generale, le nuove auto immatricolate sono state 241.883 a dicembre 2023, con un calo del 23% rispetto al 2022. Guardando alle auto elettrificate con porta di ricarica (PHEV+BEV) la Germania ha consegnato 72.548 vetture nell’ultimo mese dell’anno, con un calo drastico del 58% rispetto all’anno precedente. Bisogna dire che dicembre 2022 è stato un anno record per il Paese, che ha piazzato più di 174.000 immatricolazioni elettrificate, dunque fare meglio sarebbe stato impossibile, l’attuale rimodulazione degli incentivi però ha pesato tantissimo sulle alimentazioni alternative.

Nonostante il calo fisiologico dovuto al ridimensionamento degli incentivi BEV e alla cancellazione di quelli PHEV, comunque il mercato elettrico tedesco gode di buona salute: le auto ricaricabili infatti hanno rappresentato il 30% del totale a dicembre 2023. Le BEV hanno venduto 54.654 modelli, in calo del 48% ma con un 22,6% di market share; le PHEV (insomma le Plug-in Hybrid) hanno venduto 17.894 unità, in calo del 74% e con il 7,4% di market share. In totale abbiamo le 72.548 unità anticipate prima, equivalenti al 30% di market share. Chiudiamo la nostra analisi con i dati cumulativi del 2023: in totale la Germania ha venduto 699.943 vetture ricaricabili, in perdita del 16% ma con un market share del 24,6%. Le BEV in particolare sono state 524.219, in salita dell’11% con il 18,4% di market share. In sostanza: con il freno tirato sugli incentivi, le elettriche tedesche hanno subito fatto fatica, sarà dunque interessante vedere come andrà il mercato nel 2024 con gli aiuti statali ridotti all'osso. Nonostante questo il 2023 è stato un anno positivo per le BEV in Germania, che comunque hanno registrato un aumento delle vendite dell'11%. Il "rischio" è che il 2024 veda una risalita delle auto termiche, la partita in ogni caso è appena iniziata...

Volete un veloce raffronto con l’Italia? Nel 2023 nel nostro Paese sono state vendute 136.867 vetture ricaricabili (BEV+PHEV), con un market share dell’8,6%, circa un quinto delle unità elettrificate vendute in Germania. Per l’elettrico nel nostro Paese c’è ancora parecchio lavoro da fare (in Italia è il GPL la quarta alimentazione del 2023), sia sul fronte culturale che quello delle infrastrutture.