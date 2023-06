Incentivi auto, governo sposta fondi invenduti delle elettriche per acquistare le termiche

Il governo sta pensando a degli importanti cambiamenti in merito agli incentivi destinati all'acquisto di auto elettriche e a basse emissioni. Del resto l'Ecobonus è andato subito esaurito per benzina e diesel, tutt'altra storia per gli EV.

Come vi raccontiamo da tempo l'esecutivo Meloni sta valutando da tempo di cambiare gli incentivi per le auto elettriche e sembrerebbe ormai giunto ad una quadra dopo il lavoro svolto negli ultimi tempi dal ministro delle Imprese, Adolfo Urso, e dal ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin.

L'idea sarebbe quella di destinare appunto la parte di ecobonus destinata agli EV fino ad ora inutilizzata, per acquistare auto benzina e diesel e basse emissioni, forse da Euro 4 (o meglio Euro 5), in su.

Il nuovo piano di incentivi dovrebbe scattare subito dopo l'estate, indicativamente durante il prossimo autunno, e prevedrà un tesoretto da 390 milioni di euro. Dei 425 milioni destinati alle auto green, quindi a emissioni zero, gli italiani ne hanno utilizzati solo 34, pari all'8 per cento circa.

Un vero e proprio flop tenendo conto che a fine 2022 gli incentivi usati erano stati invece 127 milioni di euro, quindi 4 volte tanto. Di contro sono andati subito a ruba i 150 milioni di euro destinati ad auto a basse emissioni, anche quelle termiche.

Chiaro come le cose siano due: o gli italiani considerano gli incentivi per le elettriche troppo bassi, oppure, gli EV costano ancora troppo cari, o forse tutte e due le cose. Obiettivo del governo, tramite i nuovi incentivi, svecchiare in ogni caso il parco macchine, tenendo conto che ad oggi circolano sulle strade del nostro Paese ben 11 milioni di veicoli molto inquinanti e datati, leggasi Euro 0, 1, 2 o 3, pari al 25 per cento del totale delle auto d'Italia.

Il ministro Urso ha chiaramente spiegato che si mira appunto a «svecchiare il parco auto» concedendo degli incentivi all'automobilista che «non ha i soldi per permettersi un veicolo 100% green». Staremo a vedere se e quando il nuovo ecobonus verrà ufficializzato.