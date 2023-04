Incentivi auto elettriche, pronta la stretta? 'Priorità a chi sostituisce auto vecchie'

L'Italia starebbe pensando di modificare gli incentivi previsti per acquistare le auto elettriche e le vetture con poche emissioni. Dalle parole del ministro Urso traspare la volontà di diminuire il bonus destinato agli EV, dirottandolo su altri tipi di vetture.

La decisione giunge dopo che l'Ecobonus 2023 ha fatto flop per quanto riguarda le auto elettriche, di conseguenza il governo Meloni, per evitare che l'aiuto non venga sfruttato, punterà a distribuire meglio i soldi.

A farlo chiaramente capire è stato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante una recente interrogazione alla Camera riguardante le misure per il settore automotive. "Nel 2022 sono rimaste inutilizzate sull'elettrico risorse per 127 milioni di euro", ha spiegato, per poi aggiungere che, per il 2023 i "150 milioni destinati all’acquisto di vetture endotermiche con emissioni tra 61 e 135 g/km di CO2 sono terminati in poche settimane, mentre dei 425 milioni complessivamente stanziati per le auto elettriche e ibride sono stati a oggi utilizzati soltanto 33 milioni, pari a meno dell’8%".

L'obiettivo del governo è quello di svecchiare l'età media del parco auto Italia che è pari a 12 anni, di modo da eliminare dalle strade le vetture più datate quindi più inquinanti. “Si pone ora la necessità – ha spiegato ancora Urso - di predisporre una rimodulazione degli incentivi prendendo atto della realtà e di utilizzarli al meglio al fine di svecchiare il parco autovetture circolanti che è vecchio e altamente inquinante, il più vecchio d'Europa".

L'obiettivo è quello di favorire le fasce più deboli, quindi con meno disponibilità economiche: "agendo sul potere di acquisto di coloro che hanno più difficoltà a sostituire la loro autovettura con una nuova a basse emissioni".

Per questo motivo si terrà a breve un confronto con altri operatori del settore automotive, per cercare di capire come meglio intervenire. “Dobbiamo incentivare chi ha bisogno dell’aiuto dello Stato per svecchiare la propria autovettura, per rottamare le autovetture euro 0, euro 1, euro 2, euro 3, cioè coloro che non se lo possono permettere, non chi ha la facoltà di permettersi se vuole anche, e certamente lo auspichiamo, un’ auto elettrica. In totale ci sono quasi 11 milioni di autovetture circolanti che sono altamente inquinanti, più del 25%: questa è la vera emergenza ambientale che si è accumulata negli ultimi anni”.

Il ministro Urso ha concluso: “I numeri parlano chiaro. Dai vari comunicati emerge che su circa 40 milioni di autovetture, 3,5 milioni sono euro 0, 800mila sono Euro 1, circa 2,6 milioni sono Euro 2 e circa 3,8 milioni sono Euro 3”.