Incentivi auto elettriche flop in Italia: 'Troppo bassi, servono almeno 7-8 mila euro'

Si torna a parlare degli incentivi per le auto elettriche e plug-in hybrid. Come vi avevamo già raccontato l'Ecobonus per le auto a benzina e diesel è andato subito esaurito mentre restano disponibili quasi tutti i soldi destinati al full electric.

Secondo gli addetti ai lavori tale vicenda si può facilmente interpretare in tal modo: nonostante l'incentivo, le auto elettriche risultano ancora essere troppo care. A riguardo ne ha parlato il direttore del Centro Studi Promotor, Gian Primo Quagliano, a Verità&Affari, spiegando: “Il problema sta all’origine, in Italia l’auto elettrica che costa di meno non scende sotto i 22 mila euro, mentre si possono acquistare vetture tradizionali spendendone 10 mila. Va da sé che gli incentivi sulle diesel e benzina a basse emissioni vadano a ruba mentre bisognerebbe agire sui limiti di prezzo decisi per le altre“.

Ed in effetti il direttore non ha tutti i torti, visto che, come da nostra top 5 delle elettriche meno care in Italia, la più economica supera i 20mila euro in scioltezza, a differenza invece delle benzina per cui si può acquistare un nuovo anche con poco più di 10mila euro.

“L’incentivo più alto a 5 mila euro – spiega ancora il numero uno del Centro Studi Promotor - per un elettrica non è sufficiente e andrebbe alzato almeno a quota 7-8mila euro. Così come una valutazione diversa andrebbe fatta sul valore massimo dell’auto acquistabile… Ma forse la correzione più urgente andrebbe apportata al capitolo delle auto aziendali. Le flotte aziendali sono sempre state un volano per il mercato automobilistico ed escluderle dall’elenco delle vetture che possono fruire dell’agevolazione statale sicuramente non aiuta”.

Secondo l'esperto gli italiani non sono restii all'elettrico ma servirebbero semplicemente degli incentivi più consistenti: “Io non credo che la propulsione verde si stia esaurendo, ma credo che questa la propulsioni vada accompagnato da congrui incentivi legati a criteri di progressività. Servirebbe una strategia unica europea che al momento non c’è”.

Adolfo Urso, il ministro del Made in Italy, gli ha fatto eco: “Gli incentivi sono rimasti in gran parte inutilizzati, perché le macchine elettriche costano troppo per i salariati italiani e sono oggi, sostanzialmente, appannaggio dei ricchi in Italia… Noi però non possiamo fare una strategia per i ricchi, dobbiamo fare una strategia che riguardi tutti”. Quale sarebbe secondo voi il bonus giusto che vi invoglierebbe ad acquistare un'auto elettrica?