Incentivi auto 2024 a vetture Made in Italy? Ecco i modelli prodotti in Italia

La nuova mobilità elettrica sta creando qualcosa di nuovo in campo automotive: una spaccatura fra Europa e Cina. La Francia ha deciso di concedere i nuovi incentivi auto solo a vetture prodotte in Europa, non alle Made in China; anche l’Italia sta pensando a qualcosa di simile, stringendo però il campo solo al Made in Italy.

Secondo una recente intervista del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, con i nuovi incentivi 2024 ci sarebbe la volontà di spingere soprattutto le auto costruite in Italia. Allora scopriamole queste vetture, una rosa limitata costituita per la maggior parte da marchi Stellantis, il gruppo italo-francese nato dalla fusione di FCA e PSA. Non tutte le auto del gruppo però riuscirebbero a godere degli incentivi, i modelli Peugeot, Citroen e Opel (solo per fare qualche esempio) sarebbero esclusi.

Risultano essere auto Made in Italy la nuova Abarth 500e e la FIAT 500e, entrambe costruite presso l’impianto Stellantis di Mirafiori (Torino). Anche se non sono 100% elettriche, le Alfa Romeo Giulia e Stelvio arrivano da Cassino, mentre a Pomigliano d’Arco nasce la Tonale. Sempre a Pomigliano viene costruita la Dodge Hornet, anche se destinata al mercato USA (la Dodge Hornet disponibile in Italia come prodotto importato), e la Fiat Panda, il best seller italiano che dunque potrebbe avere incentivi nella fascia 61-135 g/km di CO2 (le fasce degli incentivi auto 2024). A Melfi prende invece forma la FIAT 500X assieme alla Jeep Compass e alla Renegade. Guardando al mercato del lusso, ovviamente Ferrari, Lamborghini, Pagani, Automobili Pininfarina, Dallara e Maserati producono in Italia ma non sono brand che possono aspirare agli incentivi.

Non solo Stellantis però: seppur di matrice cinese, le vetture a marchio DR sono prodotte a Macchia d'Isernia, dalla nuova DR 1.0 EV alla DR 8, passando per la 3.0, la 4.0, la 5.0, la 6.0 e la 7.0. Sempre a Macchia d'Isernia vengono prodotte le Evo 3, Evo 4 ed Evo 5, con l’aggiunta del fuoristrada ICKX K2 e i veicoli del marchio Sportequipe, ovvero 5, 6 e 7.