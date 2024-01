Incentivi auto 2024, ufficiale: dal 23 gennaio apre la piattaforma per le prenotazioni

È ufficiale: dal prossimo 23 gennaio 2024 ripartono le prenotazioni per l’incentivo Ecobonus destinato alle autovetture (e non solo, come vedremo a breve) sulla piattaforma Invitalia, c’è però un grande “ma”.

Dalle ore 10:00 del prossimo 23 gennaio 2024 sulla piattaforma Invitalia sarà dunque possibile - di nuovo - prenotare gli incentivi per i veicoli non inquinanti. Parliamo di mezzi di categoria M1 (autoveicoli) ma anche di motocicli L1e - L7e e veicoli commerciali N1 e N2. Le informazioni e la modulistica per chiedere il contributo per l’anno 2024 si possono trovare sul sito dedicato all’Ecobonus, bisogna però tenere bene in mente che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy non ha ancora ufficializzato le modifiche al decreto attuale.

Come ormai sappiamo da settimane, il Ministro Adolfo Urso sta lavorando a diverse novità per rendere gli incentivi auto ancora più convenienti, con la bozza dell’Ecobonus 2024 arrivata a 13.750 euro di risparmio nella migliore delle ipotesi. Stando alle indiscrezioni, le quote saranno dunque maggiori rispetto al 2023, potrebbero però esserci limitazioni per i veicoli non prodotti in Italia, con il Ministero intenzionato a promuovere e favorire il Made in Italy (i modelli prodotti in Italia favoriti dall’Ecobonus?). Anche in questo caso si tratta, per ora, di indiscrezioni: la riunione plenaria con il Ministro Urso è stata fissata per il prossimo 1 febbraio 2024, sarà dunque impossibile avere le modifiche al testo attuale prima di quella data.