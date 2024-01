Incentivi auto 2024, sindacati preoccupati 'Così bloccano le vendite, si faccia in fretta'

Gli incentivi auto 2024, che permettono di ottenere fino a più di 13mila euro, stanno catalizzando l'attenzione della stampa specializzata e nel contempo dei sindacati del settore.

Questi ultimi hanno accolto ovviamente con favore l'ecobonus che il governo Meloni è pronto ad introdurre, ma nel contempo si dicono un po' preoccupati ed il motivo è semplice: fino a che non diverrà effettivo, le persone che intendono acquistare un'auto nuova non lo faranno, giustamente.

"E' negativo che si parli da luglio di piano incentivi perché chi vuole comprare un veicolo sostenibile aspetta. Questo annuncio bloccherà i consumatori finché non vedranno il Dpcm", le parole di Ferdinando Uliano, segretario nazionale della Fim Cisl, presente a Torino per il report sulla produzione e l'occupazione negli stabilimenti Stellantis.

E ancora: "Se il tetto Isee fosse stato un po' più alto sarebbe stato meglio perché allarga i potenziali acquirenti. L'importante comunque è procedere in fretta e che diventino esecutivi rapidamente".

La speranza è che il bonus venga introdotto il prima possibile visto il notevole risparmio per gli italiani. Basti pensare ad esempio che con gli incentivi 2024 una Tesla Model 3 potrebbe costare meno di 29mila euro, una cifra decisamente interessante visto il prezzo di partenza. Se poi si dovessero rinnovare anche gli incentivi della regione Lombardia e delle altre Regioni d'Italia che li hanno introdotti nel 2023 a quel punto lo sconto sarebbe ancora più corposo.

Uliano ha parlato anche del piano di Stellantis, spiegando: "Siamo stati rassicurati sugli effetti positivi che queste misure possono avere sugli stabilimenti Stellantis, unico produttore nel nostro Paese. Naturalmente non influiranno su Maserati o Grecale, ma su 500 elettrica, Panda, modelli ibridi di Melfi", invocando poi l'arrivo di un modello elettrico di grandi volumi, anche se al momento Lancia Ypsilon, Fiat Panda e Alfa Romeo Milano sono state già assegnate rispettivamente a Spagna, Serbia e Polonia.

Infine, sul possibile sbarco in Italia di un produttore di auto elettriche cinesi: "La Cina sembra avere interesse ad avere una base in Europa, in questo caso meglio lo faccia da noi. Abbiamo chiesto al governo mettere in campo incentivi per attirare altre produzioni, ben vengano, ma finora non vediamo nulla, nonostante qualche tentativo come quello nella Motor Valley. Sarebbe meglio se fosse un produttore non di nicchia, ma in questo caso è complessa la localizzazione, bisogna vedere se nell'area torinese c'è questa disponibilità. A oggi nessuno si è fatto avanti".