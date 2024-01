Incentivi auto 2024, riunione l'1 febbraio: rinnovo parco e sostegno Made in Italy

Il 2024 vedrà arrivare “sul tavolo” incentivi auto riveduti e corretti dall’attuale Governo Meloni, ma quali saranno esattamente le regole dell’anno appena iniziato? Il Ministro Urso ne parlerà con i rappresentati delle imprese del settore il prossimo 1 febbraio.

Questa la data scelta oggi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l’1 febbraio 2024. Si terrà un “incontro plenario del tavolo automotive” presieduto dal Ministro Adolfo Urso, così come confermato dal relativo Ministero. Urso incontrerà di persona i principali rappresentati delle imprese del settore per illustrare il nuovo piano di incentivi auto 2024 che sarà attivato prossimamente (la bozza dei nuovi incentivi arriva a 13.750 euro).

Le priorità, ha promesso il Ministro, sono “svecchiare l’attuale parco auto italiano, sostenere i redditi più bassi, rilanciare la produzione dei veicoli italiani”, a tal proposito abbiamo già raccolto quali sono i modelli prodotti in Italia, quasi tutti del gruppo Stellantis. Grandi novità anche per Taxi e Ncc, con il raddoppio degli incentivi per queste categorie, inoltre è previsto il lancio sperimentale del cosiddetto leasing sociale già attivo in Francia (che cos’è il leasing sociale?).

In attesa dell’1 febbraio il Ministero terrà degli incontri con Stellantis: le prime cinque riunioni si terranno tra il 22 e il 24 gennaio 2024, nel mese di febbraio invece sono “previste altre due convocazioni per ogni singolo gruppo di lavoro per un totale di 15 incontri nel periodo”. I dettagli della piccola manovra devono dunque essere ancora decisi, possiamo immaginare però che Stellantis avrà un ruolo chiave nelle decisioni del Governo - motivo per cui potrebbero essere avvantaggiati i modelli costruiti in Italia, soprattutto FIAT, Alfa Romeo, Jeep e Abarth.