Incentivi auto 2024, quando partiranno? C'è il rischio che slittino ad aprile

Inizia oggi marzo 2024 e della data di entrata in vigore dei nuovi incentivi auto 2024 non vi è ancora l'ombra. Annunciati a fine anno, l'eco bonus permette di ottenere un corposo taglio sull'acquisto di auto ecologiche, e per l'anno in corso si è deciso di alzare lo “sconto” fino ad un massimo di 13.750 euro in caso di alcune combinazioni.

Peccato però che più passino i giorni, come fa notare il quotidiano Il Messaggero, e più aumenti l'incertezza. La data ufficiale dell'introduzione dei nuovi bonus latita, di conseguenza c'è il serio rischio che il tutto slitti ad aprile 2024, quindi fra un altro mese.

L'idea del governo era quella di lanciare l'ecobonus fra una quindicina di giorni: “I tempi per definire – scrive il quotidiano - e far approvare dal Consiglio dei ministri il decreto, senza il quale non si sbloccano i fondi, si sarebbero allungati negli ultimi giorni. E per una questione meramente burocratica”.

In poche parole, a delineare gli incentivi vi sarebbero quattro ministeri, leggasi imprese, economia, infrastrutture e ambiente, e non sarebbero stati fatti pervenire tutti i pareri necessari per concludere il decreto. Si tratta di atti che sono attesi nelle prossime ore, ma l'iter e la tempistica di registrazione del decreto faranno comunque slittare la partenza degli incentivi. Il ministero del lavoro si dice fiducioso che si possa concludere tutto in tempi brevi, ma in ogni caso difficilmente si riuscirà ad avere la fumata bianca nel giro di un paio di settimane, e ciò rappresenta un problema per le case automobilistiche e soprattutto i concessionari.

Giustamente chi vuole acquistare un'auto elettrica o ibrida oggi, attende l'arrivo degli incentivi, di conseguenza ha messo in stand-by l'acquisto. Le aziende stanno quindi attrezzandosi da sole, come ad esempio Renault che ha anticipato di fatto gli incentivi da 13.750 euro.

Situazione simile in casa Fiat, con il Bonus tricolore che permette ad esempio di avere la Panda a meno di 10mila euro. Da segnalare, infine, alcune possibili modifiche ai bonus rispetto alla bozza circolante nelle ultime settimane, con l'idea di introdurre uno sconto anche per il retrofit, kit che permette di trasformare un mezzo termico in elettrico o Gpl, per un totale di dieci milioni di euro.