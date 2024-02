Incentivi auto 2024, oggi la giornata decisiva: quando saranno disponibili?

Quella di oggi sarà una giornata decisiva per gli incentivi auto, visto che si terrà l'annunciato incontro fra il ministro delle imprese Adolfo Urso da una parte, e dall'altra sindacati, rappresentanti di produttori, concessionari ma soprattutto Stellantis, non con Tavares ma con Davide Mele, senior vice president corporate affairs per l’Italia.

Obiettivo, come scrive Il Sole 24 Ore, introdurre gli incentivi nel giro di un mese anche perchè nel frattempo coloro che vogliono acquistare un'auto elettrica, ma in generale una vettura, aspettano appunto che il nuovo bonus venga ufficializzato.

Secondo il quotidiano finanziario, però, è più probabile che gli incentivi siano utilizzabili solo a metà/ fine marzo, così come accaduto nel 2022. Per quanto riguarda gli importi sono già stati ampiamente pubblicati, e gli incentivi 2024 avranno un valore massimo di 13.750 euro per chi acquisterà un'auto elettrica, quindi zero emissioni, per chi rottamerà un veicolo di classe vecchia e infine per chi avrà un ISEE al di sotto dei 30mila euro, basta che acquista un'auto che non superi i 35mila euro iva esclusa.

La grande novità è che gli incentivi auto 2024 saranno validi anche per le auto usate, 2.000 euro per l'acquisto di mezzi fino a 160 g/km di CO2 e con prezzi fino a 25mila euro, con annessa rottamazione fino ad Euro 4.

Un nodo da risolvere sarà quello del leasing sociale, un contributo in favore di un noleggio a lungo termine che quasi sicuramente sarà legato all'ISEE ma soprattutto alle auto Made in Italy, favorendo quindi la produzione nostrana.

L'incontro di oggi sarà propizio anche per portare avanti il discorso con Stellantis legato alle auto prodotte nel nostro Paese, con il governo che spinge per aumentare il volume a quota un milione, ma stando a Il Sole 24 Ore siamo ancora ben lontani da un'intesa.

Nel contempo il ministro Urso starebbe provando a testare con mano la possibilità che altre aziende possano iniziare a produrre auto in Italia, a cominciare da Tesla, ma anche tre costruttori cinesi dell’elettrico BYD, Chery e Great Wall Motors, che sono stati invitati a visitare le possibili sedi per investimenti al Sud.