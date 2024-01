Incentivi auto 2024, il ministro Urso: 'Saranno validi anche per le auto usate'

l Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha dichiarato in un'esclusiva intervista ai colleghi di Quattroruote, che gli incentivi per l'acquisto di auto del 2024 saranno applicabili anche ai veicoli usati e includeranno la rottamazione delle Euro 5.

"Il decreto prevede che alle persone fisiche che acquistano, anche in locazione finanziaria, auto usate con emissioni fino a 160 g/km di CO2, con prezzo fino a 25.000 euro, sarà riconosciuto un contributo di 2.000 euro se è contestualmente rottamata una vettura di classe fino a Euro 4" Secondo le parole del Ministro Urso.

Per quanto riguarda l'estensione alla rottamazione delle Euro 5, Urso ha specificato che questa opportunità sarà riservata a coloro con un Isee inferiore a 30.000 euro, e solo in caso di acquisto di un veicolo elettrico o plug-in, con emissioni di CO2 fino a 60 g/km (il mercato italiano delle auto elettriche è quasi a zero, ecco perché).

l Ministro ha delineato anche i dettagli del cosiddetto "leasing sociale", definendolo un'iniziativa sperimentale riservata a coloro con redditi più bassi, che permetterà un accesso agevolato al noleggio a lungo termine di vetture a basse emissioni, senza anticipo e con un canone calmierato, finanziato attraverso risorse statali.

Con questa riforma, i nuovi contributi varieranno da un minimo di 1.500 euro per auto con emissioni comprese tra 61-135 g/km (principalmente vetture termiche e ibride dei segmenti A, B e C con rottamazione obbligatoria di Euro 4), fino a un massimo di 13.750 euro per l'acquisto di un veicolo elettrico da parte di acquirenti con (ricordiamo perché è importante) un Isee inferiore a 30.000 euro e rottamazione di una vettura Euro 0, 1 o 2.

Al momento, non è ancora noto quando la riforma entrerà in vigore, ma si prevede che possa essere attiva a partire da marzo, dopo l'illustrazione dei contenuti alle associazioni di categoria e la successiva fase di valutazione della Corte dei Conti.

Tutti voi avrete sentito parlare di Fleximan, il presunto gruppo che ultimamente sta portando scompiglio per le strade (principalmente del nord Italia) per il loro comportamento antisociale volto ad abbattere autovelox. Le autorità però hanno messo in guardia la cittadinanza (soprattutto social) a non incoraggiare simili comportamenti, in quanto potrebbero costituire un "apologia di reato" che è punibile secondo l'ordinamento italiano.