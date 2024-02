Incentivi auto 2024: già finiti i fondi per le termiche, elettriche flop ma...

La campagna Ecobonus auto 2024, avviata il 23 gennaio, ha esaurito in soli quattordici giorni i 120 milioni di euro destinati alle vetture con emissioni comprese tra 61 e 135 g/km di CO2. L'iniziale slancio della campagna ha visto una rapida diminuzione dei fondi disponibili già nel primo giorno.

Tuttavia, una significativa ripresa delle richieste di prenotazioni è stata registrata nelle giornate del 2 e 3 febbraio. Il completamento della dotazione disponibile per le vetture full hybrid, mild hybrid o con motorizzazione tradizionale a basso consumo è avvenuto lunedì 5 febbraio. Nonostante l'entusiasmo iniziale, la corsa agli incentivi è risultata limitata alle vetture con emissioni tra 61 e 135 g/km di CO2.

La nuova formula di incentivo all'acquisto per queste vetture prevede un beneficio di 2.000 euro con rottamazione obbligatoria. Tuttavia, la presentazione di un nuovo piano incentivi auto, annunciato dal ministro Adolfo Urso il 1º febbraio, rilancia ulteriormente sulla corsa agli incentivi. Il nuovo programma propone un contributo di 3.000 euro per la rottamazione di veicoli compresi nelle classi di emissione da Euro 0 a Euro 2, riducendosi a 2.000 euro per Euro 3 e a 1.500 euro per Euro 4.

Nonostante tutti si aspettassero l'entrata in vigore di questi nuovi incentivi entro il mese di marzo, le informazioni a disposizione suggeriscono che, rispetto a queste tempistiche, andremo un po' più in là. La mancanza di certezze sulla data di entrata in vigore del nuovo piano incentivi ha spinto quindi i consumatori a accelerare le visite alle concessionarie in modo tale da essere pronti al momento giusto. Il nuovo piano, se attuato, stanzierà ulteriori 283 milioni di euro per le vetture con emissioni comprese tra 61 e 135 g/km.

Il Ministro Adolfo Urso è stato anche molto duro nei confronti del gruppo Stellantis: data l'incertezza relativa alle fabbriche di produzione italiane riguardo i nuovi veicoli della compagnia, il ministero ha tagliato di netto gli incentivi al gruppo Italo francese. Quasi come una sorta di punizione.