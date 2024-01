Incentivi auto 2024 favoriranno il Made in Italy: cosa cambierà fra una 500e e una Tesla?

Gli incentivi auto 2024 favoriranno le vetture Made in Italy. Ve lo abbiamo riportato qualche giorno fa e ieri il concetto è stato ribadito dal quotidiano Il Messaggero.

Il governo vuole premiare le auto realizzate nel nostro Paese, di modo da incentivare la produzione nazionale e incrementare ulteriormente il PIL, ma al momento non è ben chiaro come ciò possa accadere.

A riguardo anche il giornale romano non riesce a dare una risposta certa su ciò che molto probabilmente verrà comunicato il prossimo uno febbraio, data per cui l'esecutivo ha convocato il tavolo con le parti sociali.

Il provvedimento verterà su tre capisaldi; prima di tutto si cercherà di rottamare le auto più inquinanti, e precisamente le vetture più datate. Un tema che purtroppo è noto e risaputo tenendo conto che in Italia il 25% delle auto ha più di 15 anni.

Secondariamente si punterà a favorire gli automobilisti e le famiglie con dei redditi medio-bassi, quindi un ulteriore sconto per coloro che hanno un ISEE under 30mila euro. E infine, si incentiverà l'acquisto di auto che vengono prodotte lungo lo stivale, a cominciare ovviamente dai marchi Stellantis.

“Il terzo passaggio – scrive a riguardo Il Messaggero - più volte ribadito dallo stesso ministro del Made in Italy, è quello che ha bisogno ancora di alcune limature tecniche. Ma la volontà politica su questo punto è forte. Il criterio utilizzato non potrà essere semplicemente quello “territoriale”, per non incorrere nelle censure europee”.

Secondo il quotidiano sarà necessario individuare delle caratteristiche uniche delle auto prodotte negli stabilimenti italiani, favorendole quindi nel riparto degli incentivi. “Capire insomma – aggiunge il quotidiano - come fare in modo di finanziare l’acquisto di una 500 elettrica che si produce a Mirafiori piuttosto che quello di una Tesla o di un’auto cinese”.

Al momento è quindi tutto un grande punto interrogativo, e la speranza è che si faccia chiarezza quanto prima anche perchè coloro che vogliono acquistare una nuova auto stanno attendendo proprio che venga, giustamente, ufficializzato il tutto, di conseguenze gli acquisti sono al momento quasi fermi.