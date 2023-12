I nuovi incentivi auto 2024: la bozza arriva a 13.750 euro

Il Ministero per le Imprese e il Made in Italy sta lavorando ai nuovi incentivi auto 2024, con il ministro Urso che ha già anticipato qualche succosa novità. Cerchiamo di fare chiarezza raccogliendo gli ultimi rumor disponibili.

Rispetto agli ultimi due anni le quote sono destinate leggermente a salire, con particolari vantaggi per chi possiede un ISEE al di sotto dei 30.000 euro. I vari scaglioni verranno decisi, come tradizione, in base alle emissioni delle auto e al veicolo rottamato: più è inquinante il nostro veicolo rottamato, più sarà alta la quota in denaro. Ovviamente sono presenti anche delle quote per chi non rottama nulla. Scopriamo quindi le fasce in dettaglio anticipate dal Ministro Urso.

Chi non può rottamare nulla e acquista un’auto elettrica (emissioni CO2 0-20 gr/km) ottiene 6.000 euro di contributo (+ 1.000 euro rispetto al 2023), 7.500 euro con ISEE al di sotto dei 30.000 euro. Sempre senza rottamazione, per le auto Plug-in Hybrid con emissioni CO2 comprese fra 21-60 gr/km si ottengono 4.000 euro oppure 5.000 euro con ISEE basso. Se invece pensate di acquistare un’auto ibrida/termica con emissioni da 61 a 135 gr/km senza rottamare nulla, il contributo è purtroppo zero.

Ecco invece le quote rottamando un veicolo Euro 2. Per le nuove elettriche 11.000 euro, 13.750 euro con ISEE basso. Sulle Plug-in Hybrid si ottengono 8.000 euro, 10.000 euro con ISEE basso. Sulle ibride/termiche si hanno 3.000 euro di contributo.

Rottamando un veicolo Euro 3: 10.000 euro per una nuova elettrica, 12.500 euro con ISEE basso. Sulle Plug-in Hybrid 6.000 euro, 7.500 euro con ISEE basso. 2.000 euro infine sulle ibride/termiche.

Infine per chi rottama un veicolo Euro 4: 9.000 euro per chi acquista un’elettrica, 11.250 con ISEE basso. Sulle Plug-in Hybrid 5.500 euro, 6.875 euro con ISEE basso, oppure 1.500 euro sulle ibride/termiche.

Ricordiamo che per ora si tratta di cifre probabili che il Governo dovrà confermare tramite Dpcm, magari già entro la fine di dicembre 2023.