Incentivi auto 2024 fino a 13.000 euro. Il ministro Urso: 'Ecco come saranno'

In arrivo i nuovi incentivi auto 2024, e non riguarderanno esclusivamente le auto green (full-electric e hybrid). A parlare è il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso, che anticipa un Dpcm che dovrebbe addirittura essere pronto prima di gennaio.

In un'intervista rilasciata al quotidiano IlSole24Ore, il ministro Urso si sofferma sulle nuove misure riguardanti gli aiuti statali per l'acquisto di una nuova automobile a basso impatto ambientale. "Pensiamo di poter essere pronti con il Dpcm entro gennaio. Il Fondo automotive ha una disponibilità totale di 6 miliardi di euro fino al 2030".

Come già sottolineato in precedenza, gli incentivi per il nuovo anno non toccheranno in modo esclusivo i veicoli green, dettaglio che sembra rispecchiare appieno il pensiero del ministro a tal proposito (Urso vs elettriche: 'Per biocarburante piantiamo alberi, per gli EV riapriamo le miniere). "Il nuovo ecobonus - specifica Urso - premierà in misura crescente l’acquisto delle vetture dalla fascia 61-135 grammi di CO2 per chilometro alle meno inquinanti, elettriche e ibride plug-in, prevedendo maggiorazioni per chi rottama vetture più vecchie, a partire dalle Euro 0 ed Euro 1, fino a un massimo di 11.000 euro".

Dunque, nonostante l'incessante pressing del green, le maglie degli incentivi statali si fanno sempre più larghe, ammettendo anche le automobili termiche, purché rispettino dei precisi dettami riguardo alle emissioni. Un altro freno per l'elettrico, seppur di lieve intensità, dopo la questione tedesca (Germania, stop incentivi auto elettriche, il blocco è immediato). Infine, il ministro sottolinea che: "Confermiamo la maggiorazione per le famiglie con Isee sotto i 30.000 euro", per loro gli incentivi potranno arrivare fino a 13.750 euro.