Incentivi auto 2024 fino a 13.750 euro di sconto, tutte le soglie: si parte a maggio

Anche se con un ritardo clamoroso, gli incentivi auto 2024 stanno finalmente per partire con gli aggiornamenti del Governo Meloni. A maggio si potranno finalmente sfruttare le nuove soglie, cerchiamo dunque di capire quanto sconto è possibile ottenere sulle varie alimentazioni.

Per l’anno in corso il Governo ha stanziato 950 milioni di euro: 240 milioni andranno alle auto (sostanzialmente elettriche) con emissioni fino a 20 grammi di CO2 per chilometro, 140 milioni andranno invece alle Plug-in Hybrid con emissioni comprese fra 21 e 60 grammi di CO2 al chilometro, infine la fetta più grossa - 402 milioni - sarà destinata alle auto termiche o ibride con emissioni comprese fra 61 e 135 grammi di CO2 al chilometro. 20 milioni di euro andranno al settore delle auto usate, 32,5 milioni per le due ruote elettriche e 5 milioni per moto e scooter termici. Per concludere, 10 milioni serviranno a installare impianti a GPL, 50 milioni per i noleggi a lungo termine e 53 milioni per i veicoli commerciali.

Arriviamo così a parlare di quote vere e proprie, che possono variare in base alla vettura rottamata e al proprio ISEE. Chi non ha vetture da rottamare e vuole acquistare un’auto elettrica nella prima fascia (0-20 g/km) può contare su 6.000 euro di contributo, che diventano 7.500 euro con ISEE sotto i 30.000 euro. Sulle Plug-in Hybrid è possibile avere 4.000 euro di bonus che diventano 5.000 con ISEE sotto i 30.000 euro. Chi non ha veicoli inquinanti da rottamare non può avere sconti sulle auto termiche e ibride (61-135 g/km).

Passiamo alla rottamazione di un veicolo Euro 0, Euro 1 ed Euro 2: in questo caso si possono avere 11.000 euro su un’elettrica, 13.750 euro con ISEE basso. 8.000 euro per l’acquisto di una Plug-in Hybrid, 10.000 euro con ISEE basso, infine 3.000 euro su un’auto termica/ibrida. Rottamando un’auto Euro 3 si ottengono 10.000 euro su un’elettrica, 12.500 euro con ISEE basso, mentre per le Plug-in Hybrid 6.000 euro, 7.500 euro con ISEE basso. Per una termica/ibrida, infine, 2.000 euro.

Sconti anche per chi rottama un’auto Euro 4: 9.000 euro su un’elettrica (11.250 con ISEE basso), 5.500 su una Plug-in Hybrid (6.875 euro con ISEE basso) e 1.500 euro su termiche/ibride. Chi ha intenzione di rottamare un Euro 5 ha il bonus solo con ISEE basso: 8.000 su un’elettrica, 5.000 si una Plug-in Hybrid. Zero per le termiche/ibride.

