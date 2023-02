Incentivi auto 2023, già esauriti quelli per le termiche: italiani snobbano l'elettrico

Sono già terminati gli incentivi del governo per acquistare auto a basse emissioni. Nel dettaglio, risultano esaurite le risorse che l'esecutivo Giorgia Meloni aveva messo a disposizione per le vetture con emissioni di CO2 comprese fra i 61 e i 135 grammi per chilometri.

Siamo parlando quindi dei modelli più diffusi e richiesti, ovvero, non le auto full electric ma quelle a motorizzazioni termiche, mild hybrid o full hybrid. Il governo aveva messo sul piatto un ecobonus da 150 milioni di euro dal 10 gennaio 2023 (per ordini effettuati dal primo dell'anno), ma nel pomeriggio dello scorso 6 febbraio i fondi sono andati esauriti, di conseguenza chi volesse acquistare un veicolo rientrante nella categoria di cui sopra, dovrà farlo senza aiuti o eventualmente attendere altri incentivi.

Sono comunque disponibili ancora 174 milioni di euro per l'acquisto di vetture al 100% elettriche, quelle che emettono da 0 a 20 grammi di Co2, e altri 219 milioni di euro per le auto da 21 a 60 grammi, quindi le ibride plug-in. Infine, vi sono altri 8 milioni di euro destinati al car sharing e noleggio delle ibride plug-in. Ecoincentivi disponibili anche per le moto, leggasi 12 milioni di euro per l'acquisto di due ruote elettriche e disponibili altri 15 milioni per i veicoli commerciali.

Il governo aveva messo a disposizione 2.000 euro per tutti coloro che avessero rottamato un'auto fino ad Euro 4 come classe di emissione, acquistando un veicolo nuovo che emettesse fra i 61 e i 135 grammi per chilometro di C02, e nel giro di pochi giorni sono spariti, confermando una tendenza che già si era riscontrata un anno fa, ovvero, che gli italiani preferiscono acquistare le auto termiche, molto probabilmente per via di un prezzo accessibile.

Quelle elettriche e quelle ibride plug-in vengono invece scelte di meno nel nostro Paese, ed è per questo che i fondi sono ancora largamente disponibili. Un problema che sembra quindi ritornare come una litania e che era stato già sottolineato da Tavares, CEO di Stellantis. “Ok all'elettrico ma servono incentivi dei governi”. Ricordiamo che i bonus eco comprendono anche 1500 euro per abitazioni singole o 8.000 euro per i condomini per istallare infrastrutture di ricarica domestica come wallbox o colonnine.