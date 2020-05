Incendio misterioso divora una Tesla, una Porsche e persino una casa

Non molte ore fa un incendio spontaneo ha danneggiato gravemente una Tesla Model S, una Porsche Boxster e un'abitazione. Il tutto è accaduto a Kaysville, nello Utah, e secondo la testimonianza di Morgan Saxton della stazione televisiva KUTV, il proprietario della casa interessata se ne sarebbe accordo proprio questa mattina.

L'individuo ha fatto sapere di aver udito un forte rumore di vetri infranti e, una volta recatosi di fretta presso l'origine del suono, ha notato i due veicoli in fiamme. La Saxton e un cameraman di nome Paul Howard sono stati tanto gentili da condividere una immagine scattata sul posto e visibile in calce alla pagina.

Da questa è facile notare lo stato disastroso nel quale versano le due costose macchine, totalmente irrecuperabili. Secondo i vigili del fuoco locali, i quali hanno fatto un post su Facebook in merito, le cause dell'incendio sono ancora da accertarsi. C'è però da aggiungere che anche la residenza adiacente ha subito danni ingenti a causa delle fiamme, ma per fortuna non sono stati riportati morti o feriti in gravi condizioni.

Tutta la vicenda è ancora da spiegare, e nel caso arrivassero aggiornamenti non mancheremo di condividerli con voi. Per passare a notizie maggiormente positive riguardanti le due case automobilistiche, vi rimandiamo alle nuove animazioni che Tesla ha disegnato per la rappresentazione dei pedoni e a un rumor che disegnerebbe il ritorno di una sportiva Porsche ultra-leggera: è possibile un'operazione del genere?