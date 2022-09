Incendio alla Giga Berlin di Tesla: chiesto stop alla produzione

Appena lo scorso 19 settembre 2022 abbiamo riportato la notizia di una Tesla capace di evadere sempre più ordini in tutto il mondo, anche grazie ai nuovi impianti di Austin e Berlino, ora lanciati a gonfie vele. Ebbene proprio la Giga Berlin sembra essere maledetta: c'è appena stato un incendio e qualcuno vuole lo stop alla produzione.

Un incendio è scoppiato nelle prime ore del mattino del 26 settembre 2022 presso la Giga Berlin di Tesla, inaugurata lo scorso 22 marzo. Gli addetti alla sicurezza interna dell'impianto di turno al momento del disastro hanno subito chiamato i Vigili del Fuoco di Grünheide, che sono intervenuti con una squadra di almeno 38 vigili aiutati da altri 12 operatori interni di Tesla.

Questo il report di un giornale locale: "Un fuoco è scoppiato nella mattinata di lunedì presso la Gigafactory di Tesla a Grünheide. I Vigili del Fuoco locali sono stati chiamati alle 3:33 della notte dai vigili dell'impianto Tesla. A prendere fuoco sarebbe stata una pila di cartoni". 800 metri cubi di carta, cartone e legno avrebbero preso fuoco all'improvviso, con fiamme alte tanto da richiedere una squadra di Vigili del Fuoco esterna.

Fortunatamente nessun lavoratore della fabbrica è rimasto ferito, neanche i vigili, con l'incendio che non si è espanso in altre zone dell'impianto. Ovviamente la storia non termina qui, poiché i detrattori dell'impianto hanno subito chiesto alle autorità di fermare le operazioni presso la fabbrica. Anche se l'impianto è stato accolto con piacere dagli abitanti della zona, c'è sempre stato uno zoccolo duro di persone che hanno osteggiato la Gigafactory sin dall'inizio, continuando ancora adesso a infastidire Elon Musk per ogni piccolo problema (gli ambientalisti contro Elon Musk per le vernici).

In particolare un rappresentate di questi gruppi di protesta, Steffen Schorcht, ha commentato: "I nostri peggiori incubi sono appena diventati realtà. Chiediamo uno stop alla produzione fino a che le cause e le circostanze dell'incendio non siano state chiarite, finché tutte le misure relative alla sicurezza dell'area e delle acque non verranno attuate".