L'incendio alla Fremantle Highway non è stato causato da un'elettrica (ma nessuno lo dice)

Alla fine è arrivata l'ufficialità: l'incendio sulla nave cargo battente bandiera panamese, Fremantle Highway, non ha nulla a che vedere con le auto elettriche. Sembra quindi chiudersi una polemica durata settimane che non ha fatto altro che rinvigorire i numerosi detrattori degli EV con titoloni a caratteri cubitali contro la mobilità green.

Manca ancora la parola fine all'indagine, ma chi sta analizzando le cause del rogo ha fatto sapere che tutti i veicoli elettrici presenti sulla nave sono intatti, di conseguenza è impossibile che le fiamme siano scaturite da uno degli stessi.

A complicare ulteriormente la posizione degli odiatori, il fatto che il rogo sembrerebbe essere stato innescato da un veicolo ICE, quindi un'auto a combustione termica, ma in ogni caso bisogna ancora attendere i prossimi risvolti per dirlo con sicurezza.

Come vi avevamo già raccontato negli scorsi giorni, nessuno sapeva con certezza come mai la Fremantle Highway fosse bruciata ma tutti hanno subito dato colpa alle auto elettriche. Facile del resto puntare subito il dito contro gli EV approfittando di un clima tutt'altro che roseo per le vetture a zero emissioni, bistrattate un po' ovunque.

Sia chiaro, noi siamo i primi a sottolineare eventuali dubbi, problematiche, dilemmi legati a questo tipo di mobilità, ma ovviamente un conto è riportare dati e studi scientifici, nonché esperienze reali, un altro è condannare immediatamente qualcuno senza che si abbia certezza del reato commesso.

Come vi abbiamo raccontato più volte, gli EV quando bruciano sono dolori, visto che la batteria si spegne solo dopo migliaia di litri d'acqua, ma in ogni caso i dati ci dicono che le auto elettriche non si incendiano di più di quelle termiche.

L’Organizzazione marittima internazionale (IMO) e l’Unione internazionale delle assicurazioni marittime (IUMI), stanno indagando sulla vicenda e stanno vagliando eventuali nuove misure di sicurezza per le navi che trasportano veicoli elettrici, come ad esempio nuovi prodotti chimici per domare le fiamme, ma anche coperte antincendio specializzate per veicoli elettrici, manichette antincendio perforanti e altro ancora.

La IUMI, nel contempo, ha fatto sapere che fino ad oggi “nessun incendio a bordo di una nave è stato dimostrato essere stato causato da un veicolo elettrico nuovo di fabbrica”. Fine della polemica?