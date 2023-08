Un incendio ha fermato la produzione delle Toyota Yaris e Aygo X in Europa

Toyota è stata costretta a sospendere la produzione dei modelli Aygo X e Yaris presso il suo stabilimento di Kolin nella Repubblica Ceca a seguito di un vasto incendio che ha devastato la fabbrica del fornitore di componenti in plastica Novares. L'ultimo disastro simile ha riguardato una nave cargo panamense che ha preso fuoco in pieno mare.

L'incendio ha causato gravi danni al sito gestito da Novares nella regione di Beroun, distruggendo completamente gli impianti di produzione e i magazzini di stoccaggio. Si stima che i danni potrebbero ammontare a circa 746 milioni di euro. Prima della sospensione, l'impianto Toyota produceva circa 1.000 veicoli al giorno.

Nonostante la sospensione della produzione a causa dell'incendio, Toyota ha comunicato che i dipendenti impiegati sulle linee di montaggio manterranno il loro normale orario di lavoro, impegnandosi in mansioni alternative, inclusa la formazione.

Attualmente non è possibile valutare l'impatto esatto di questa interruzione sulle consegne dei modelli Aygo X e Yaris destinati al mercato europeo. Tomas Paroubek, portavoce di Toyota Motor Manufacturing Czech Republic, ha dichiarato che "non è chiaro quanto durerà l'interruzione".

Novares è un fornitore di componenti per numerose case automobilistiche ed opera in 22 paesi con 38 stabilimenti. La società afferma che in media uno su tre dei veicoli prodotti globalmente è equipaggiato con soluzioni Novares. Nel 2022, Novares ha registrato ricavi per 1,2 miliardi di euro.

