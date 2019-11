Un incendio divora i magazzini di parti originali Porsche d'epoca, danni catastrofici

Un incendio ha completamente divorato i magazzini di Benton Performance, uno dei più noti e rinomati specialisti di auto Porsche d'epoca del Nord America. Le fiamme hanno mandato in fumo stock di ricambi originali e custom per un valore di 3 milioni di dollari. Si tratta di una perdita pesantissima.

L'incendio ad Anaheim, in California, dove la Benton Performance ha la sua sede. Stiamo parlando di un immenso inventario di pezzi di ricambio per Porsche d'epoca, un tesoro di parti per veicoli Porsche estremamente rare — in quanto non più in produzione da decenni.

Si stima che il danno superi ampiamente i 3 milioni di euro. La Benton Performance è specializzata nel restauro e nella elaborazione di vecchie Porsche a quattro cilindri, come la 912 e la 356.

Sembrerebbe che la causa scatenante dell'incendio si debba ad un pickup F-150 parcheggiato in una struttura adiacente al magazzino. Il veicolo Ford avrebbe preso improvvisamente fuoco distruggendo il complesso di edifici. Affianco al veicolo in fiamme si trovavano anche diverse taniche di carburante. Il terzo elemento di pura sfortuna che ha contribuito al disastro è stato fornito dal meteo: la California è interessata da giorni da fortissime raffiche di vento che hanno contribuito ad alimentare e diffondere le fiamme.

Non solo parti d'auto, l'incendio ha anche distrutto merchandising e materiale Porsche d'epoca dal valore inestimabile, oltre che alcune auto complete.