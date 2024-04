Incendio devastante in un garage di Dublino: a fuoco anche una Lamborghini Gallardo LBW

Una tragedia che fortunatamente non ha visto nessun ferito umano, ma molte vittime a quattro ruote. Un incendio devastate ha letteralmente raso al suolo l'Engine Block di Dublino, un vero e proprio tempio per gli appassionati di auto...

Immagini quasi apocalittiche, documentate anche attraverso vari post Instagram. L'edificio irlandese al suo interno vedeva molte attività legate al mondo dei motori e dell'automobilismo, e veniva vissuto dagli appassionati (e non solo) come una sorta di santuario di questo universo. Adesso, però, le fiamme hanno cancellato tutto, lavoro, automobili e soprattutto i sogni; come quelli della squadra professionistica di drifting Drift Games che aveva nell'Engine Block il suo "campo base". Il proprietario del team Dave Egan a The Sunday World ha detto che le macchine e i ricordi ora sono distrutti per sempre.

Secondo alcune ricostruzioni, confermate anche da RTE, l'incendio sarebbe esploso a causa di una fuga di gas, e quindi di una conseguente esplosione che avrebbe dato il via alle fiamme che in poco tempo hanno letteralmente divorato l'Engine Block, questo situato nel Rosemount Business Park, nel nord della città. Per il momento non sembrerebbero esserci sospetti riguardo a un incendio doloso, come quello che ha colpito la Tesla Gigafactory di Berlino che ha dovuto interrompere la produzione qualche tempo fa.

Come specificato in precedenza, l'incendio non ha avuto vittime né tantomeno feriti, ma molte automobili sono andate distrutte. Per esempio: una Chevrolet Corvette C6, una Toyota Supra Mk5, una Nissan Skyline GT-R R32 , un pick-up Chevrolet C10, una Mazda RX-7 e MX-5. BMW 633csi e tre Nissan Silvia, ma anche una Lamborghini Gallardo (Lamborghini aveva in mente di realizzare 100 Gallardo di questo tipo, ma ha bloccato tutto).

