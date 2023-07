Gli incendi in Europa stanno inquinando come 10 milioni di automobili

Già nel 2022 l'Europa ha affrontato un drammatico aumento degli incendi boschivi, con un totale di 2.709 incendi registrati, più del triplo della media degli ultimi 17 anni. La Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) ha calcolato l'impatto degli incendi su ambiente e salute.

Solo gli incendi verificatisi nel mese di luglio in Grecia hanno prodotto un milione di tonnellate di CO2, equiparabili alle emissioni derivanti dalla combustione di 2,3 milioni di barili di petrolio, ovvero 103 milioni di litri di gasolio. Nel solo 2022, gli incendi in Italia hanno prodotto 1 milione e 900 mila tonnellate di CO2, pari a circa 5 milioni di barili di petrolio, il quantitativo di energia elettrica prodotto in Italia in meno di una settimana. Certo, se un giorno verranno commercializzate auto capaci di assorbire la CO2 e queste dovessero vedere una diffusione elevata, molti dei problemi relativi all'inquinamento potrebbero considerarsi, quantomeno in parte, risolti. Tuttavia la questione incendi sembra essere un fenomeno in pericoloso aumento.

Gli incendi boschivi hanno un impatto significativo sul surriscaldamento globale, poiché le ingenti quantità di CO2 emesse durante la combustione delle foreste contribuiscono a intensificare l'effetto serra. Nel 2022, le emissioni totali provocate dagli incendi boschivi dell'Unione Europea e del Regno Unito sono state di 9 megatonnellate di carbonio, equivalenti a quelle emesse da 10.000.000 di automobili nello stesso periodo, il livello più alto registrato dal 2007.

Ma non solo ambiente: gli incendi rilasciano anche sostanze tossiche nell'atmosfera, come gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), le diossine e i PCB (policlorobifenili), che rappresentano un pericolo ambientale e sanitario. Queste sostanze possono permanere nell'aria anche dopo lo spegnimento dell'incendio e possono ricadere al suolo in base all'intensità e direzione dei venti.

Per quanto attiene alle emissioni delle automobili, l'Unione Europea prevede di tagliare il 37.5% di Emissioni entro il 2030. Se non si pone rimedio alla questione incendi, gli sforzi che il settore automobilistico sta facendo verrebbero vanificati.