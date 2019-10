Incendi in California, ecco com'è attraversare l'inferno in macchina: il video

La California è spesso martoriata dagli incendi, e uno di massiccia entità si sta verificando proprio un questo momento nello stato americano. Purtroppo questa volta è toccato alla Contea di Sonoma, rinomata per la sua produzione di vino. Adesso però parte dei vigneti è andata in fumo, lo testimonia un video che trovate in fondo.

Nonostante la situazione infernale le persone residenti nell'area interessata sono state aiutate dai piani d'evacuazione, e i vigili del fuoco non hanno ritardato nell'intervenire, mettendo a rischio le loro stesse vite per la messa in sicurezza di persone ma non solo, anche delle rigogliose aree californiane.

Un video, caricato su Twitter di San Francisco Firefighters 798, mostra esattamente lo stato dei fatti e il pericolo causato dall'attuale situazione. Il filmato registrato dalla coraggiosa squadra mostra panorami da incubo su una strada che pare perforare le porte dell'inferno, costeggiata ambo i lati da alte fiamme. Le colline ai lati dell'asfalto bruciano completamente, e detriti cadono copiosamente dal cielo. Erano le 3:00 del mattino, e questo dimostra la volontà dei vigili del fuoco di correre contro il tempo.

Secondo i report sarebbero 4.548 i soccorritori al lavoro in condizioni simili, e stanno facendo davvero molta fatica a domare l'incendio, alimentato dai forti venti che spirano da molte ore e non accennano a cessare, permettendo la riduzione in cenere di oltre 28.000 ettari di terreno verdeggiante. Al momento soltanto il 15% del fuoco è stato ammansito e contenuto, secondo quanto annunciato da Cal Fire, inoltre 124 edifici sono ormai perduti, mentre altri 23 risultano danneggiati. Due vigili del fuoco hanno riportato ferite, il primo di questi ha ricevuto soltanto lievi bruciature, mentre per il secondo si è dovuto approntare un elicottero per il trasporto in ospedale, a causa delle gravi ustioni.

L'impegno mostrato dal Paese è stato comunque straordinario, con l'incredibile dispiegamento di quasi 700 veicoli, divisi tra autopompe, camion dei pompieri e bulldozer, aiutati da mezzi aerei quali elicotteri e altri velivoli delle forze armate utili allo spegnimento e al contenimento dei roghi.

Molto meno grave quanto accaduto a Pittsburgh, dove una voragine si è aperta sotto un Autobus fermo al semaforo rosso, finendo per divorarlo. A proposito di autobus, proprio negli Stati Uniti nel corso del prossimo futuro saranno disposti molti veicoli a ricarica wireless, forniti dalla società cinese BYD.