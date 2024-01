Si incastra in una scalinata e incolpa Google Maps: 'Seguivo il navigatore' ma era ubriaco

Intendiamoci, nessun navigatore è preciso al 100%. Persino Google Maps può talvolta sbagliare, consigliandoci strade che sarebbe meglio non prendere. Tuttavia non è il caso della storia di oggi, seppur un automobilista abbia imboccato una scalinata dando poi la colpa a Google. Cos’è successo davvero?

Siamo in Spagna, più precisamente a Maiorca, e un automobilista ha tentato di scendere da una scalinata con il suo van vicino Plaza Mayor. Superfluo dire che quella scalinata era destinata ai soli pedoni, troppo stretta per permettere a una vettura di girare. Non è ciò che ha pensato il conducente del veicolo, che convinto di farcela ha comunque imboccato la scalinata, con conseguenze che potete facilmente immaginare - anzi le potete direttamente vedere grazie alla foto dell’articolo.

La vettura si è - ovviamente - incastrata e all’arrivo dei soccorsi il conducente ha accusato Google Maps di avergli consigliato una strada errata. Un’ipotesi comunque difficile da accettare, visto che Google non è legge; se per un errore il navigatore ci consiglia di lanciarci da un ponte, o di finire dritti in mare, noi lo seguiamo ciecamente? È chiaro che la responsabilità resta sempre e comunque del conducente, c’è però un dettaglio importante che non vi abbiamo ancora rivelato (e che spiega tutto): l’uomo alla guida del van bloccato sulle scale è stato pizzicato con una quantità d’alcol nel corpo tre volte superiore al consentito. Insomma, per farla breve, era ubriaco, come ubriaco era il conducente che ha schiantato una Ferrari a Madrid questa stessa settimana. Che in Spagna abbiano un problema con l’alcol alla guida?

Inutile dire che al protagonista di questa vicenda non è servito a nulla incolpare Google, dicendo agli agenti della polizia locale di star “soltanto seguendo le indicazioni del navigatore”; al conducente è stata ritirata la patente e sequestrato il veicolo, com’era normale che fosse.