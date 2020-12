Si incastra con la Panda in un muro come un blocco del Tetris: l'incidente è virale

Sta facendo il giro del web l’immagine di una Fiat Panda di colore nero incastrata in un muro, come fosse un blocco del Tetris. È la foto di un incidente avvenuto a Cerro Maggiore, in provincia di Milano.

Alla guida un uomo che fortunatamente non ha riportato gravi traumi, pur avendo distrutto il muro di un’abitazione e la sua stessa vettura. Ma cos’è successo esattamente? Qual è stata l’assurda dinamica che ha portato a una situazione simile?

Secondo le prime ricostruzioni la vettura era in fase di accelerazione quando, a causa della velocità e di un leggero malore del conducente, ha scavalcato un marciapiede per andare a incastrarsi di traverso - e alla perfezione - fra le pareti di un muro che delimita una proprietà privata. Muro che è stato divelto fra una colonna e un’altra, andando così a creare “l’effetto Tetris”.

In poche ore la fotografia è diventata virale sui principali social network, vista l’assurdità dell’incidente; fortunatamente non solo il conducente della Panda non è in condizioni gravi, come abbiamo detto in apertura, anche gli occupanti dell’abitazione sono rimasti incolumi, all’ora del sinistro infatti la casa era vuota. La notizia, con relativa foto, è stata diffusa da Milano Today.

