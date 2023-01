Inarrestabile CUPRA: nel 2022 +93% di vendite, Formentor guida la rivoluzione

Il Gruppo Volkswagen crede tantissimo in CUPRA, sta investendo molto nel marchio ad alte prestazioni catalano e i risultati si vedono tutti: nel 2022 vendite cresciute del 93%. Per SEAT S.A. è una vera e propria svolta finanziaria.

Con 152.900 vetture consegnate, il 2022 di CUPRA si è chiuso con una crescita del 92,7% rispetto all’anno precedente, durante il quale le consegne si erano fermate a 79.300. Un risultato eccezionale arrivato in un anno difficilissimo, fra crisi geopolitiche e una mancanza di semiconduttori che continua imperterrita a segnare l’industria automotive. In totale SEAT S.A. ha chiuso il 2022 con 385.600 veicoli consegnati con una diminuzione del 18,1% rispetto al 2021, quando le auto arrivate ai clienti erano state 470.500.

Il principale mercato di SEAT S.A. continua a essere la Germania con 105.300 unità vendute, +1,2% rispetto al 2021. La Spagna è il secondo Paese più importante con 62.900 vetture a -23,1%, insegue il Regno Unito con 36.600 unità vendute al -27,9%. L’Italia ha in ogni caso superato la Francia in quanto a volumi, ha infatti venduto 25.300 unità a -8,6% rispetto al 2021, al di là delle Alpi invece il calo è stato del 31,1% a causa della crisi dei chip.

Ma torniamo al successo ormai inarrestabile di CUPRA: Formentor ha venduto da solo 97.600 unità, il che significa il 63,8% del totale (qui trovate tutti gli articoli dedicati al CUPRA Formentor, un’auto che abbiamo provato in ogni salsa). La CUPRA Born, che fra l’altro stiamo testando proprio in questi giorni in versione e-Boost, è stato il secondo modello più richiesto con 31.400 unità (piccolo update per la CUPRA Born 2023). Dal lancio del 2018, CUPRA ha venduto in totale quasi 300.000 veicoli.