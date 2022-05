Impressionate gli amici con un coffee table costruito sul flat-six Porsche del 1974

Un motore che ha esalato il suo ultimo respiro non ha più ragione di esistere, o forse no. Ad esempio, questo motore Porsche è stato riutilizzato in maniera originale, diventando il basamento per un elegante “coffee table” da esibire nella propria abitazione.

Il motore in questione è un flat-six da 2.7 litri che in origine era equipaggiato su una Porsche 911 del 1974, ma è stato poi sostituito a seguito di un guasto irreparabile. Quindi è stato riutilizzato da uno studente di ingegneria, che ha deciso di dargli nuova vita trasformandolo in un tavolo da caffè, come spesso accade con i motori non più funzionanti (a proposito, guardate la bellezza di questo coffee table basato sul motore V6 Busso di Alfa Romeo).

Questo tipo di propulsore veniva equipaggiato in particolare sulle Porsche 911 Serie G, la generazione lanciata appunto nel 1974, e diventata poi rinomata per avere un motore che spesso andava in panne dopo circa 50.000 km: tra i problemi più comuni bisogna annoverare la deformazione delle parti in magnesio e le guide delle valvole difettose. Per questi motivi venne poi rimpiazzato dall’unità da 3.0 litri con basamento in alluminio che fece il suo debutto sulle Porsche 911 SC.

Parlando del tavolino, questo si basa sul basamento originale del motore Porsche al quale sono collegate la base d’appoggio e il supporto del piano in vetro, entrambi realizzati al CAD. All’interno del blocco motore sono state inserite delle luci LED che attirano l’attenzione sui dettagli più importanti del flat-six, tra i quali ci sono le canne dei cilindri che hanno un diametro abbastanza grande da accogliere eventuali bottiglie di vino.

Una volta terminato, il coffee table è stato messo all’asta su CollectingCars.com, e nella giornata di ieri, dopo 25 offerte, è stato venduto per 4.000 sterline, circa 4.900 euro al cambio attuale.