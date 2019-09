L'impressionante parata dei mezzi dei servizi municipali di Mosca

Le strade e i fiumi di Mosca sono stati solcati da centinaia di veicoli lo scorso sabato. In occasione del City Day Mosca ha tenuto una spettacolare parata: niente carri armati o mezzi militari, a sfilare sono i veicoli dei servizi municipali di Mosca. Tra elicotteri, motoscafi e camion il risultato è egualmente stupefacente.

Mosca ha dispiegato 600 veicoli in servizio nei vari dipartimenti municipali, dalla polizia ai vigili del fuoco, passando per il trasporto pubblico. Non è la prima volta che Mosca dà tributo ai diversi dipartimenti che contribuiscono a mantenere i servizi pubblici della città: Nel 2016 era stata organizzata una parata altrettanto imponente.

I veicoli che hanno sfilato per Mosca erano perlopiù modelli attualmente in servizio, anche se non sono mancati nemmeno mezzi d'epoca, in servizio durante il periodo sovietico o addirittura nell'immediato dopoguerra.

Non stupisce che si tratti soprattutto di veicoli prodotti in Russia o nei Paesi amici, tra camion della KAMAZ e della GAZ.

La parte più importante della parata si è tenuta a Sakharov Prospekt, che come sottolineato dal corrispondente della NPR Lucian Kim, è stato terreno di aspre proteste contro il Governo negli ultimi mesi. Nulla avviene per caso in Russia: anche se non sono mostrati mezzi usati per la difesa dell'ordine pubblico, anche questa è stata una prova di forza da parte dello Stato, al pari delle parate delle forze armate.