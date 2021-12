Impressionante la Giga Shanghai di Tesla: produce una Model Y ogni 40 secondi

Con la sua Giga Shanghai, Tesla sta facendo registrare numeri da capogiro. A oggi si tratta della fabbrica per auto elettriche più grande del mondo, considerando i volumi.

Dopo un 2020 ovviamente segnato dal COVID-19, con l'impianto costretto prima a rallentare e poi a chiudere all'inizio della Pandemia in Cina, il 2021 sembra essere l'anno del riscatto per Elon Musk e soci. Nei mesi di settembre, ottobre e novembre la Giga Shanghai è stata capace di superare le 50.000 consegne/esportazioni di Model 3 e Model Y, e 50.000 vetture al mese significa che per produrre ogni automobile è necessario meno di un minuto.

Guardando a un intero anno a pieno regime significa inoltre circa 650.000 vetture, Tesla però aspira a cifre ancora più alte - almeno a leggere dei nuovi investimenti Tesla a Shanghai e a vedere i video pubblicati di recente da Wu Wa. Secondo un filmato, in 10 minuti sono state completate 16 nuove Model Y, con Tesla che impiega una media di 38 secondi a vettura. In un secondo segmento da 5 minuti, le auto completate sono state 7, dunque con una media di 44 secondi per modello. Chissà se anche la Giga Berlin prossima a partire sarà in grado di mantenere questi ritmi...