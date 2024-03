L'impressionante Ford GT da 2.700 CV: è più veloce di un aereo in decollo

Una straordinaria Ford GT, omologata per l'uso su strada, ha recentemente stabilito un nuovo record di velocità raggiungendo i 500 km/h. Quest'auto, modificata da un esemplare del 2006, è stata definita la "vecchia auto" più veloce del mondo durante un'esposizione nel 2022.

Questo esemplare con motore centrale è stato oggetto di una serie di modifiche da parte del costruttore di auto ad alte prestazioni, Johnny Bohmer. Il progetto è stato sponsorizzato dal Gas Monkey Garage, di proprietà di Richard Rawlings, una nota figura televisiva.

La Ford GT, ribattezzata BADD GT, è stata potenziata fino a oltre 2.700 CV grazie al suo V8 biturbo. Questa versione modificata ha superato di gran lunga le prestazioni della GT di serie, la cui potenza era di soli 550 CV, con una velocità massima elettronicamente limitata a 330 km/h. (vi ricordate la Ford GT MK IV da pista? Un vero bolide).

Bohmer utilizzava questa Ford GT omologata per la strada come sua auto quotidiana, nonostante la sua straordinaria potenza. È stato proprio lui a stabilire questo straordinario record sulla pista di atterraggio dello Space Shuttle situata presso il Kennedy Space Center lunga quasi 3 miglia (quasi 5 km).

Anche nessuna autorità ha partecipato all'evento in cui questa Ford GT sfrecciava a 500 km/h (come la Guinness World Records), Bohmer ha documentato la prova di velocità con diversi dispositivi per garantire l'autenticità dei dati raccolti. Ma Bohmer non intende fermarsi qui: egli ha intenzione di modificare ulteriormente la sua Ford GT per sfondare ulteriormente il muro di questo, già straordinario, record di velocità su pista.

Pare che siamo lontani da quel 1998, dove era la McLaren F1 l'auto più veloce del mondo (e apparentemente imbattibile). McLaren F1 stabilì record di velocità impressionanti, raggiungendo i 386 km/h con il pilota Andy Wallace al volante. Questo risultato fu considerato un trionfo dell'ingegneria automobilistica dell'epoca. Il modello, con la sua configurazione a tre posti anteriori, rimane un'icona nell'ambito delle supercar, e mantiene ancora il suo status di una delle auto più veloci mai prodotte.

