La più impressionante collezione di auto giapponesi si trova in Qatar: quante supercar

Tante supercar, tantissime, da far girar la testa. Dove potrebbero mai trovarsi se non in Quatar? Stiamo parlando di una delle collezioni più grandi di sempre. Un lotto immenso composto da più di 500 veicoli. Alcuni pezzi sono davvero unici e introvabili.

Tralasciando alcune semplici leggende del mondo automobilistico, come l'iconica Toyota Supra Mk4, una delle auto sportive più affidabili di sempre (ecco la lista delle auto sportive più affidabili degli ultimi 30 anni), troviamo anche un modello unico della Mitzubishi Lancer Evo 9 con una finitura esterna blu e un intercooler ETS. Non poteva mancare, per completare il quadro giapponese, una bellissima Nissan GT-R.

Quest'ultime sono particolarmente preferite dal proprietario, infatti sono presenti anche diversi esemplari di Skyline (qua Fats and Furios ha giocato sicuramente una parte importante), una di queste presenta una verniciatura molto rara chiamata Midnight Purple. Sempre restando in Giappone, troviamo anche una Nissan 350Z GT4, una versione supersportiva della celebre storica ammiraglia sportiva che monta un motore V6 biturbo da 3,0 litri e in grado di erogare ben 443 cavalli (questa collezione invece è incredibile per il suo alto numero di auto d'epoca).

E poi non mancano le Honda e le Toyota, con esemplari iconici come il Land Cruiser oppure la Civic (rigorosamente in versione Type R). Ma non solo Giappone, passando per il continente europeo troviamo veri modelli di Ferrari (dove spicca una pregiatissima F12), Aston Martin, Alpine e BMW.

Insomma, una raccolta incredibile (sì, per queste persone immaginiamo sia un po' come come raccogliere figurine) e unica nel suo genere. Anziché trovarsi davanti i soliti modelli triti e ritriti di Bentley, Lamborghini e Rolls-Royce, qua sembra proprio che la passione del proprietario sia reale, e che tutto questo non sia solo una semplice prova di opulento possesso.