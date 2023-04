L'imposta provinciale RC Auto diventa un'accisa sul carburante: ci conviene davvero?

La Commissione Finanze della Camera sta cercando un modo per alleggerire il costo dell'assicurazione auto e un'idea concreta è eliminare l'imposta provinciale che grava sull'RC, che pesa dal 12,5% al 16%. Questa però potrebbe essere trasformata in un'accisa sul carburante, cosa cambierebbe dunque per gli automobilisti?

Facile.it ha elaborato diverse simulazioni per provare a capire quanto costerebbe il cambiamento a noi utenti, e se effettivamente ci sarebbe un risparmio per l'automobilista medio. Partiamo dalle basi: lo scorso mese di marzo 2023 occorrevano in media 526 euro per una RC Auto, una cifra che senza l'imposta regionale del 16% scenderebbe a 459 euro, dunque avremmo un risparmio di circa 67 euro.

Il prezzo del carburante però salirebbe, causa creazione di una nuova accisa, bisognerebbe infatti calcolare circa 0,05 euro in più per ogni litro. Considerando che lo scorso anno i veicoli in Italia hanno consumato 39 miliardi di litri di carburante, con l'aumento che sarebbe pari a circa il 3,5%, la benzina potrebbe dunque arrivare a 1,94 euro al litro partendo dai circa 1,88 di oggi, mentre il diesel potrebbe arrivare a 1,83 euro al litro partendo da 1,77. Chi andrebbe a beneficiare dunque del cambiamento? Chi non percorre molti chilometri l'anno: con un'auto media a benzina che percorre 10.000 km l'anno l'aumento del carburante sarebbe di 40 euro, si andrebbe dunque a risparmiare circa 26 euro in un anno, 33 euro se si utilizza il diesel. Basta però percorrere 20.000 km l'anno per far scendere il risparmio a circa 14 euro l'anno. Il maggiore risparmio sarebbe riservato a chi usa poco la vettura privata, percorrendo 5.000 km l'anno: in questo caso il guadagno sarebbe di circa 46 euro.

Tuttavia chi stipula l'assicurazione auto in province particolarmente costose, come la provincia di Napoli, potrebbe vedere il premio medio scendere dai 1.005 euro rilevati lo scorso mese di marzo 2023 a circa 878 euro. Un automobilista medio napoletano che percorre 10.000 km l'anno andrebbe a risparmiare circa 87 euro nel computo finale. Maggiormente colpiti sarebbero invece gli utenti delle province più virtuose in termini di prezzi: in provincia di Milano si passerebbe da un premio medio di 417 euro a 364 euro, con 10.000 km l'anno percorsi il vantaggio sarebbe di appena 12 euro, mentre già al di là dei 13.000 km si andrebbe in negativo. Addirittura percorrere 20.000 km l'anno significherebbe pagare 28 euro in più rispetto alla quota attuale. Vedremo se la Commissione Finanze della Camera deciderà di procedere comunque con il provvedimento.