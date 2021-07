E' impossibile distogliere lo sguardo da questa LaFerrari in Giallo Triplo

La fenomenale LaFerrari è stata presentata più di otto anni fa oramai, quando al Salone dell'auto di Ginevra del 2013 il brand di Maranello mostrò al mondo l'incredibile bolide ibrido. Adesso pare che i lavori sulla sua succeditrice stiano andando avanti dietro le quinte (ecco un prototipo), ma attorno agli esemplari della LaFerrari c'è sempre grande attenzione.

L'esemplare della galleria di immagini in calce infatti, costruito nel 2015, verniciato in Giallo Triplo e rarissimo è appena finito in vendita ad un prezzo a dir poco inarrivabile: il rivenditore Pagani Beverly Hills richiede ben 4.199.000 dollari, che equivalgono a più del triplo della somma necessaria all'acquisto di una LaFerrari nuova.

Certo è che le sue condizioni sono eccellenti, poiché in questi sei anni ha percorso appena 217 chilometri complessivi. I suoi proprietari (fu venduta nel 2017 con 196 chilometri totali) l'hanno tenuta come pregiato pezzo da collezione, e in effetti lo stato in cui versa ne è testimone.



A ogni modo il suo valore è dovuto specialmente alla verniciatura. Anche se un'altra LaFerrari vanta il Giallo Modena, la macchina in fondo potrebbe essere l'unica a godere della tonalità Giallo Triplo. In questo caso il colore viene contrastato da uno scuro set di cerchi e dal tettuccio e altri componenti in fibra di carbonio.



Dentro l'abitacolo la vettura ripropone ancora l'abbinamento tra giallo e nero, ma a parti invertite: i passeggeri vengono accolti da tanto nero e dettagli vividi. Anche in questo caso non mancano le parti in fibra di carbonio, mentre a livello di equipaggiamento il Cavallino Rampante non ha badato a spese: connettività Bluetooth, quadro degli strumenti digitale, illuminazione sotto le portiere, finestrini elettronici, accesso keyless all'abitacolo e tanto altro. Tutto è come se l'auto fosse nuova di zecca, fatta eccezione per un apparente difettuccio sul sedile del passeggero.



Giusto per ricordarvi di cosa stiamo parlando, la Ferrari LaFerrari schizza in avanti grazie a un V12 aspirato coadiuvato da un'unità elettrica. L'output totale ammonta a ben 963 cavalli di potenza e 900 Nm di coppia, che si traduce in uno scatto da 0 a 100 km/h inferiore ai 3 secondi e in una velocità massima di 350 km/h.



Per chiudere restando in tema cogliamo rimandarvi ad uno dei pochissimi esemplari di LaFerrari ad esser stato allontanato dalle linee produttive con una carrozzeria a tinta unita: il suo valore non poteva che essere mostruoso.