L'importanza di avere una dashcam posteriore: il video di un tamponamento

Con una normale Dashcam frontale possiamo registrare tutto ciò che succede davanti alla nostra auto, se invece accade qualcosa sui lati o dietro non abbiamo più modo di salvare nulla. Anche per questo motivo avere 8 telecamere su tutti i lati può essere un vantaggio non da poco.

Più volte su queste pagine abbiamo parlato del sistema presente a bordo della Tesla Model 3 ad esempio, che può contare ben 8 telecamere sempre in servizio. Queste infatti registrano su tutti i lati sia in fase di marcia che di parcheggio grazie alla Modalità Sentinella - che tutte le vetture di nuova generazione dovrebbero avere secondo il nostro modesto parere.

Avere ben 8 Dashcam sempre attive significa poter registrare materiale sia sui lati, come dimostrato dai recenti fatti che hanno visto coinvolti dei motociclisti, che al posteriore - il che è perfetto in caso di tamponamento. La conferma di ciò ci arriva dagli USA, con una Tesla Model 3 che ha registrato un incidente avvenuto su un'autostrada.

Fortunatamente non è stata una botta poi troppo forte, tanto che il SUV RAM che ha urtato la Tesla non si è fatto praticamente nulla, inoltre nessuno ha provato a scappare o altro - cosa che purtroppo può succedere. Le due auto hanno subito accostato per verificare i danni, dunque nulla di tragico o sconvolgente questa volta. Video come questi però servono a ribadire l'importanza di avere diverse camere a bordo, sia per la sicurezza in fase di parcheggio, sia durante la marcia, così in qualsiasi occasione sarà più facile capire chi ha torto o ragione in una disputa.