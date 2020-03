L'imponente pickup 100% elettrico di Hummer sarà fatto così?

Un bellissimo video render immagina il possibile design finale dell'imponente piclup elettrico Hummer. L'Hummer GMC segna il grande ritorno di un brand che una volta era associato a tutto fuorché all'energia pulita. Il veicolo è stato presentato per la prima volta durante il Super Bowl di quest'anno con un breve teaser.

Sappiamo che sarà una bestia indomabile, un truck elettrico in grado di spingere 1000CV. Insomma, una potenza che dovrà vedersela in uno scontro 1 VS 1 con il Cybertruck. Dal suggestivo teaser mostrato fino ad adesso sono nati diversi render interessanti.

Ricordiamo che General Motors ha preferito non rilanciare Hummer come subrand completamente indipendente —come era ai tempi d'oro. Hummer sarà il nome del modello, oltre che, verosimilmente, di una nuova linea di prodotti che saranno tutti venduti sotto il badge di GMC.

Mentre noi ci grattiamo la testa per capire quale sarà il design finale di questo interessante veicolo elettrico, c'è chi ha già avuto modo di vederlo. General Motors ha recentemente tenuto un evento completamente dedicato ai suoi piani sul fronte dell'elettrico (sostenuti da un budget da ben 20 miliardi). In quella occasione. durante una presentazione a porte chiuse, ha mostrato anche alcuni render ufficiali dei suoi futuri EV, incluso l'Hummer EV.

Le foto ufficiali del truck sono state mostrate a diverse personalità dei media americani, tra cui lo youtuber E for Electric. Secondo lo youtuber il design dell'Hummer EV è noioso. O meglio, "sufficientemente noioso da battere per vendite il Cybertruck di Tesla".