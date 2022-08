L'imponente Hummer EV non va d'accordo con l'acqua: i clienti lamentano problemi elettrici

Fin dal suo debutto sul mercato, Hummer è diventato sinonimo di veicolo pronto a tutto e capace di avanzare dove gli altri avrebbero dato forfait, tanto da diventare un mezzo fondamentale nell’uso militare, ma la recente declinazione elettrica mostra il fianco: l’Hummer EV non gradisce l’acqua, nonostante la sua capacità di guado.

Stando a quanto dichiarato da un bollettino di General Motors, molti clienti stanno lamentando problemi di natura elettrica a bordo dei propri Hummer EV, dovuti ad alcune infiltrazioni d’acqua attraverso il montante A del lato guida, che porta poi al malfunzionamento dei comandi presenti sulla portiera, come il comando dei vetri elettrici, il blocco delle porte e la regolazione elettrica degli specchietti, ma non finisce qui: nei casi più gravi può partire il sistema d’allarme e diversi messaggi casuali sulla strumentazione digitale.

Il problema riguarda dunque il modo in cui è stato sigillato il montante A, ma GM fa sapere che i clienti potranno risolvere il pasticcio recandosi da un rivenditore, che aggiusterà il tutto in circa tre ore e mezza. Inoltre pare che questo difetto abbia colpito soltanto i modelli 2022, già tutti venduti.

Se questo non bastasse, si aggiunge un altro difetto che potrebbe verificarsi su alcune unità, come comunciato da GM stessa: “alcuni veicoli GMC Hummer EV e BrightDrop EV600 model year 2022 potrebbero presentare una condizione in cui il connettore ad alta tensione potrebbe corrodersi e consentire all'acqua di entrare nella batteria ad alta tensione. Se si verifica questo problema, potrebbe accendersi una spia di malfunzionamento (MIL)”.

Insomma, il gigante elettrico al momento non gradisce bagni rinfrescanti, a differenza del Rivian R1T utilizzato per portare una barca direttamente dentro ad un lago.