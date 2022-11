L'imponente Ford F-150 Lightning visto dal vivo: le nostre foto dalle ATP Finals

Del Ford F-150 Lightning, il primo pick-up elettrico dell’ovale blu, parliamo ormai da più di un anno. Presentato ufficialmente nel maggio del 2021 (ufficiale il nuovo Ford F-150 elettrico), a fine 2022 siamo finalmente riusciti a vederne uno dal vivo.

Le foto arrivano da Torino, più esattamente dal Pala Alpitour dove dal 13 al 20 novembre ci saranno le ATP Finals di tennis. Partner dell’evento è anche Ford, che qui a Torino ha ribadito la sua volontà di voler essere un “game changer” della mobilità grazie ai suoi prodotti elettrici. La Ford Mustang Mach-E la conosciamo molto bene, l’abbiamo guidata parecchie volte, anche in pista (a Monza con la nuova Ford Mustang Mach-E), proprio durante l’estate 2022 inoltre abbiamo percorso4.500 km su una Ford Mustang Mach-E GT, un’auto elettrica che ci è rimasta nel cuore per diversi motivi.

La Mach-E però non è la sola vettura elettrica dell’ovale blu, esiste appunto anche il pick-up elettrico F-150 Lightning. Pensato quasi ed esclusivamente per il mercato americano, anche viste le sue dimensioni enormi (è lungo 5,91 metri…), ora è arrivato anche in Italia come show-car, visto che per la commercializzazione non se ne riparlerà a breve. Lo abbiamo toccato con mano, ci siamo saliti sopra, abbiamo ammirato lo spazioso cassone posteriore ma soprattutto l’enorme baule anteriore, azionato elettricamente. Che piaccia o no il genere, è un modello davvero imponente e affascinante, costruito da Ford con la massima cura. Speriamo di poterlo acquistare, un giorno, anche nel nostro Paese…