L'impianto Tesla di Berlino produce 1.000 auto a settimana: è un nuovo record

Lo scorso 22 marzo Tesla ha inaugurato la sua nuova Giga Berlin, la prima fabbrica europea battezzata da Elon Musk in persona - che in quell'occasione ha anche consegnato le prime 22 Model Y prodotte nel vecchio continente. Oggi l'impianto raggiunge il suo primo importante record: 1.000 vetture in un giorno.

A confermarlo è stata Tesla stessa sul suo account Instagram, anche se rispetto alla normale tabella di marcia c'è comunque stato qualche ritardo. Il produttore americano infatti puntava a raggiungere le 1.000 auto a settimana già dalla fine di aprile 2022, alcune difficoltà tecniche però hanno limitato la produzione a 350 unità a settimana. Il principale collo di bottiglia era all'epoca il reparto verniciatura, ora evidentemente risolto.

Con la fabbrica europea a pieno regime, Tesla può aggiungere 50.000 nuove auto all'anno ai volumi produttivi esistenti di Fremont, Shanghai e Austin, con l'impianto texano al momento limitato dalle nuove celle 4680 (ufficiale la Tesla Model Y con batterie 4680). A Berlino la produzione è schizzata verso l'alto anche grazie all'uso delle tradizionali celle 2170, al momento maggiormente reperibili, sarà interessante capire cosa succederà quando si passerà alle nuove 4680. La sfida per gli uomini di Elon Musk sarà mantenere la produzione a 1.000 unità al mese anche con le nuove batterie, solo il tempo saprà dirci se ci riusciranno o meno.