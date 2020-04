Ecco il più grande impianto casalingo Tesla per l'energia solare con 4 batterie Powerwall

Quando pensiamo ai pannelli solari immaginiamo solitamente ingombranti strutture da installare in campo aperto, per le quali non tutte hanno il giusto spazio. Tesla però ha già da qualche tempo cambiato le carte in tavola, creando dei pannelli da installare direttamente al posto del classico tetto.

Quella che vedete nelle foto di questo articolo è la più grande installazione di questo genere, si trova in Florida e Tesla ha montato l'impianto rendendolo "immune" anche a eventuali uragani. L'impianto in oggetto è in grado di sfornare 18 kW, una potenza davvero ottima per un impianto a energia solare, perfettamente capace di alimentare casa e automobili elettriche - nonché dare anche qualcosina alla rete, grazie alle batterie Tesla Powerwall da 54 kWh (in combo) abbinate.

Questo particolare impianto con pannelli solari Tesla è stato aggiornato con il tempo, iniziato nel 2017 con i pannelli Smooth e sostituiti a fine 2019 con i migliori Textured con un nuovo progetto. In realtà a novembre 2019 è soltanto iniziata la proposta, l'installazione è avvenuta in questo mese di marzo, anche perché bisogna affrontare con Tesla e la Architectural Review Board (ARB) diverse questioni, almeno negli USA.

Per ultimare i lavori ci sono voluti 15 giorni e ciò che vedete in foto è il risultato. Il costo totale dell'impianto? Beh tenetevi forte perché questa bellezza è costata 100.000 dollari, il che significa in generale 2,65 dollari per watt prodotto, il 26% circa però è stato risparmiato grazie agli incentivi e si è scesi a 71.553,99 dollari. Può sembrare molto ma parliamo di 315 metri quadri di pannelli (pannelli Tesla di alta qualità che si mimetizzano con il tetto), 18 kW di potenza e 4 batterie Powerwall, l'impianto dei sogni a ingombro zero.