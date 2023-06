Si impennano le vendite della vetture plug-in a livello globale: +70% ad aprile 2023

Abbiamo visto che il mercato dell’auto elettrica è dominato da Tesla e BYD, ma come vanno le vendite dei veicoli elettrificati in generale? In nostro aiuto ci sono i numeri raccolti da EV-Volumes, che mostrano un incremento delle vendite notevole per il mese di aprile 2023 con quasi un milione di vetture elettriche plug-in vendute.

Per auto plug-in si intende sia le BEV che le PHEV, e nello specifico sono state vendute un totale di 928.739 unità, ovvero il 70% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Inoltre, guardando i dati, salta all’occhio che la maggior perte delle vendite registrate il mese scorso è appannaggio delle vetture a batteria, con circa 663.000 veicoli conto le 265.000 vetture plug-in hybrid.

E a questi dati sui veicoli elettrificati si potrebbe aggiungere anche il dato riferito alle vetture mild-hybrid, che hanno venduto per un totale di 808.000 vetture, portando il totale dei veicoli elettrificati venduti a 1,7 milioni. Dunque, le vendite totali del 2023 aggiornate al mese scorso dicono che le BEV hanno raggiunto circa 2,5 milioni di auto, mentre le PHEV sfiorano il milione di unità.

Parlando di modelli invece, ci sono due Tesla e quattro BYD nelle prime posizioni, ma come di consueto la più venduta resta la Model Y con 74.546 unità, ma se si guarda al totale di veicoli venduti per brand, svetta la cinese BYD che sfiora i 199.000 modelli venduti (e sappiamo che maggio 2023 è stato da record per BYD con quasi 240.000 vetture vendute).