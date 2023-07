Quale impatto avranno le auto elettriche sul fabbisogno di energia? L'IA aiuta a predirlo

Con il diffondersi sempre più massiccio delle auto elettriche, che in Europa hanno superato le diesel per la prima volta, si sta cercando di comprendere meglio quale sarà l'impatto degli EV sull'intera rete elettrica.

A riguardo ci giunge in aiuto uno studio realizzato da Josh Brumberger, ad di Utilidata, azienda che si occupa di sistemi di controllo per reti elettriche basati su chip di ultima generazione, in collaborazione con l'University of Michigan Transportation Research Institute (Umtri).

Obiettivo, cercare di capire come l'IA, l'intelligenza artificiale, possa meglio aiutare la distribuzione di corrente elettrica. A riguardo gli ingegneri di Utilidata hanno realizzato un chip che permette di sfruttare appunto l'intelligenza artificiale di modo da ottimizzare la capacità di hosting locale a seconda del tempo, cercando nel contempo di predire eventuali interruzioni di corrente elettrica.

I chip permettono di raccogliere i dati in tempo reale riguardanti tensione, corrente e potenza, sfruttando la tecnologia di Nvidia. Verranno quindi raccolti dati come l'ora di inizio e fine di una ricarica, quindi il luogo in cui la stessa viene effettuata, ma anche i viaggi e le accelerazioni e decelerazioni.

Utilidata si dice certa che grazie alla raccolta di questi dati e al chip basato sull'intelligenza artificiale, si potrà meglio comprendere come gestire la domanda di energia proveniente dalle auto elettriche, e ciò permetterà di progettare al meglio le reti future, e nel contempo di aiutare le aziende a sviluppare programmi ad hoc per una ricarica intelligente.

"L'accesso alle informazioni in tempo reale sui tempi di ricarica dei veicoli elettrici aiuterà le società che forniscono energia a identificare correttamente i punti di ripristino e progettare offerte commerciali migliori per i clienti", spiega Josh Brumberger di Utilidata, che poi conclude: “Investire nella tecnologia accelererà la transizione verso l'energia pulita e fornirà alle persone energia sicura e affidabile. I dati in tempo reale con strumenti di intelligenza artificiale distribuiti sulla rete possono risolvere le sfide di congestione della rete globale con il coordinamento tra servizi pubblici, enti governativi e fornitori di tecnologia. È giunto il momento di abbracciare la nuova tecnologia e servire meglio le persone mentre progrediamo nei nostri obiettivi condivisi”.

Secondo lo studio si prevede che il 50% delle vendite di auto entro il 2030 sarà elettrico: ricordiamo che in Europa il ban di benzina e diesel scatterà dal 2035.