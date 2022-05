Danneggia la scalinata di Piazza di Spagna a Roma con la Maserati e scappa: ricercato

È passato un mese esatto dalla tappa romana del circus della Formula E (a proposito, qui trovate un riassunto della nostra esperienza nel paddock della Formula E a Roma) ma a quanto pare c’è ancora qualcuno rimasto inebriato dalle gesta dei piloti del campionato, e ieri notte è finito con l'auto dritto contro la scalinata di Trinitià dei Monti.

Al momento, la causa e la dinamica dell’incidente non sono state rese note, ma grazie alle immagini registrate dalle videocamere presenti sul posto sappiamo che il conducente si trovava alla guida di una Maserati (ironia della sorte, a Roma Maserati ha annunciato il suo debutto in Formula E per il 2023) e che a seguito dell’incidente è scappato non curandosi del danno recato all’importante punto di interesse capitolino.

Ad ogni modo sembra che il vandalo abbia le ore contate dal momento che la Polizia Locale si è attivata immediatamente per rintracciare il colpevole grazie alle immagini della videosorveglianza, e pare che ci siano già tutti gli elementi necessari a ritrovare il veicolo in questione.

Nel frattempo sul posto si è recato il personale della Sovrintendenza Capitolina per constatare i danni riportati a seguiti dell’impatto, i quali verranno addebitati al responsabile dell’accaduto, a cui si andrà a sommare una denuncia per danneggiamento aggravato.