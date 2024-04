Imparato: 'Nome Alfa Romeo Milano? Ecco perché l'abbiamo cambiato in Junior'

La decisione clamorosa di cambiare il nome dell'Alfa Romeo Milano in Junior è stata presa per evitare problemi con la politica, pena il rischio di perdere un sacco di clienti.

Lo ha spiegato senza troppi giri di parole Jean Philippe Imparato, il CEO del marchio del Biscione, intervistato negli scorsi giorni dai microfoni di SkyTg24: “Ho deciso di cambiare il nome della macchina due secondi dopo aver ascoltato il ministro che diceva che il nome Milano era contro la legge. Quando un ministro – aggiunge Imparato - ti dice che il nome Milano è vietato dalla legge, anche se penso che non sia così, bisogna cambiare, visto che hai due sole soluzioni. O entri in polemica e se entri in polemica di fatto entri in politica, ed ho 30 anni di lavoro alle spalle e so che quando entri in politica perdi immediatamente il 50% dei clienti e io ho l'ossessione di proteggere Alfa Romeo e il gioiello che stiamo lanciando”.

Imparato precisa: “Il nome non è importante, avevamo 50mila nomi. Abbiamo sistemato tutto e fra una settimana tutto questo sarà dimenticato. Alfa Romeo l'unico marchio in grado di lanciare due auto in 5 giorni”, ironizza il CEO del Biscione. Imparato parla di “Scelta di distensione, Alfa Romeo non ha bisogno di queste polemiche”, ricordando che “Abbiamo concordato un piano prodotto con Stellantis nel 2021 e abbiamo previsto il lancio di un'Alfa Romeo all'anno: dopo la Tonale e la 33 Stradale è arrivata la Junior, stiamo attuando un piano prodotto e non ho bisogno di polemiche”, ribadisce.

“Abbiamo fatto questo cambiamento in 24 ore e il motivo principale è quello di riavere la serenità e la tranquillità necessaria per lavorare”. Il giornalista di SkyTg24 gli chiede quindi se sarà mai possibile spostare la produzione della Junior in Italia, e il CEO ha replicato: “Non è plausibile, non c'è la piattaforma. Dovevo rispondere a chi aspettava una Segmento B da 15 anni, a chi aveva una Giulietta o un'Alfa Romeo, e quindi abbiamo pensato ad un'auto da meno di 30mila euro, ma in Italia non c'è la piattaforma per realizzarla”.

Imparato ha quindi ricordato la presenza del nostro Paese della “STLA Large, l'Italia è l'unico Paese ad averla”, e dalla stessa nasceranno la nuova Alfa Romeo Stelvio e la nuova Giulia nel 2025 e nel 2026. “Alfa Romeo in meno di 4 anni lancerà 5 auto, di cui 4 in Italia”. Chiusura dedicata alle voci circa un possibile sbarco di Dongfeng in Italia: “Se arrivano i cinesi non abbiamo paura, abbiamo una partnership con Leapmotor, quindi siamo pronti”.

Su Ma-Fra, Trattamento 3in1 Tessuti, Deterge e Smacchia Tessuti Del è uno dei più venduti di oggi.