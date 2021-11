Imparato afferma che anche le Alfa Romeo elettriche sfoggeranno il Quadrifoglio Verde

A luglio, Stellantis ha mostrato il motto per il futuro di ognuno dei suoi brand, e quello Alfa Romeo recitava “Dal 2024, Alfa Romeo diventerà Alfa e-Romeo". Che piaccia o meno, questi sono i piani della casa del biscione, che ha intenzione di elettrificare l’intera gamma entro il 2027, ma ciò nonostante vedremo ancora il badge del quadrifoglio.

E la notizia arriva direttamente dalla voce del CEO di Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato, che ha rilasciato un’intervista ai microfoni del magazine Autocar. Il Quadrifoglio Verde caratterizza i modelli più sportivi della casa, e solo alcune vetture si meritano questa versione. La tradizione continuerà anche con l’avvento dei veicoli EV, i più degni dei quali riceveranno il Badge QV.

Queste sono le parole di Imparato: “Per tutti i nostri modelli lanciati, studierò sempre la possibilità di realizzare una versione prestazionale dell'auto che sia pienamente coerente con il messaggio del portfolio prodotti che inviamo. Se ritengo di non essere in grado di offrire il giusto livello di step prestazionali di Quadrifoglio, non farò una versione Quadrifoglio”.

Idee molto chiare per il CEO di Alfa, che in precedenza è stato piuttosto schietto anche sul tema dell’elettrificazione e di ciò che ruota attorno ad essa, affermando che Alfa Romeo non costruirà dei tablet con le ruote. In poche parole cambierà la natura dei propulsori, ma il DNA Alfa Romeo dovrà essere sempre alla base di ogni modello.

Nel corso dell’intervista Jean-Philippe ha aggiunto che con l’avvento dell’elettrificazione potrebbero tornare in auge anche alcuni modelli del passato reinterpretati in chiave moderna, come la Spider Duetto ad esempio. A tal proposito ha dichiarato che questo modello è in fase di studio, e ne è stato realizzato un esemplare, ma il suo debutto dipenderà dall’eventuale successo sul mercato degli altri modelli più comuni: “Ho la macchina; l'ho mostrata ai rivenditori, ma non oserei metterla sul tavolo di Carlos Tavares finché non sarò completamente sicuro in termini di quota di mercato".

Il futuro di Alfa Romeo sembra ben delineato, e vi ricordiamo che il primo veicolo elettrico della casa dovrebbe entrare sul mercato nel 2024, ma prima vedremo il SUV Tonale, atteso per il prossimo anno, e il crossover compatto Brennero.